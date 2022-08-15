“持久的文化转变”：南澳任命首任自闭症事务助理部长

艾米丽·伯克（Emily Bourke）被任命为南澳州首任自闭症事务助理部长，这是为了确保自闭症社区拥有更好的事务代表。





南澳州长彼得·马利纳乌斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，他从许多南澳人那里了解到，政府应致力于将自闭症事务的处理列为优先事项，不应再拖延。





他在周一表示：“这就是我们设立这一新职务的原因。”





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“我们已做出重大承诺，目的是实施政府的整个自闭症包容战略，从我们的学校开始。”



除了这一新任命，马利纳乌斯卡斯还表示，其政府将兑现竞选承诺，投资2880万澳元，为每一所公立小学配备一名负责自闭症事务的主导教师，并增加在学前教育中有关工作人员的数量，这些工作人员将符合针对自闭症孩子提供支持或教育的相关资格。





政府还将与包括南澳自闭症协会（Autism SA）在内的各类机构和服务提供商合作，为儿童中心提供早期干预服务，制定州自闭症事务战略，并投资5000万澳元用于增加100名语言病理学家、作业治疗师、心理学家和辅导员。





在新职中，艾米丽·伯克将成立自闭症教育咨询小组——包括自闭症患者、有相关体验的家长、专家、社区利益相关者和工会，确保政策得到协商支持。



艾米丽·伯克承认没有照顾自闭症者或与之生活的经历。但她表示，多年来，政府通过各种渠道听到来自自闭症社区的倡导呼声。





她说：“我是三个孩子的母亲，所以我了解每一位家长和照顾者都希望他们的孩子能够发挥个人潜力。”





据估计，澳大利亚有20万名自闭症者。





南澳政府表示，自闭症者完成10年级学业的可能性是普通群体的一半，失业的可能性是其他残障人士的三倍。





“我们正在超越对创造意识的谈论，我们正在构建知识，这样我们就可以在社区创造持久的文化转变。”南澳政府表示。



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