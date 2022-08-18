一增一缺澳洲失业率再创新低降至3.4% 为近50年来最低

澳大利亚统计局（ABS）周四发布了最新数据，经季节调整，7月份澳大利亚失业率降至3.4%，为近50年来最低水平。





澳大利亚统计局劳动力统计主管比约恩•贾维斯（Bjorn Jarvis）说：“随着就业人数减少了4.1万人，失业人数也减少了2万人，失业率下降了0.1%至3.4%。”



职位空缺增加 劳动力持续短缺

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男性失业率降至3.4%（下降0.2%）至3.4%，女性失业率稳定在3.4%。





“7月份失业率的下降反映了劳动力市场的日益紧张状况，包括职位空缺增加和劳动力持续短缺，使得失业率降至1974年8月以来的最低水平，”贾维斯说。





“7月份，失业人数（47.4万）少于职位空缺数量（5月份为48万）。”



上月公布的澳大利亚失业率为3.5%。当时经济学家表示，这一失业数据可能引发澳大利亚央行更进一步的加息。





今年8月初，澳大利亚储备银行（RBA）宣布将现金利率提高50个基点至1.85％，为今年5月以来连续第四个月宣布加息。





澳大利亚统计局介绍，随着7月份就业率和失业率双双下降，劳动参与率也有所下降，从66.8%的历史高位降至66.4%，但与新冠大流行之前相比仍然高0.5%。





男性和女性的劳动参与率也都有所下降（分别下降了0.4%和0.3%）。





7月的参考期适逢学校寒假、工作者与新冠和其它疾病相关的缺勤以及新州再度出现的洪水事件等。



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今年7月，经季节性调整的就业人数减少了4.1万人。





贾维斯表示，这是自2021年10月以来就业率首次下降。





贾维斯说：“在疫情期间和学校假期期间，就业较以往出现更大的变化或放缓的情况并不罕见。”





随着就业人数下降，就业人数与人口的比率下降了0.2%至64.2%。



年轻人就业人数连续第三个月增长

年轻人（15至24岁）就业人数在7月份进一步增长，增加了1.3万人（0.7%），这是连续第三个月增长。





随着就业率下降以及与疾病相关的工作者缺勤情况，经季节调整，7月的工作时间减少了0.8%。





贾维斯说：“今年7月，除了人们在寒假期间或前后休年假之外，还有大约75万人因生病而工作时间比平时少，大约是冬季通常人数的两倍。”





“鉴于7月份社区疾病的严重程度，一些在寒假休年假的人可能也在生病，或照顾其他人。”





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