主要审查发现莫里森政府的新冠疫苗推广工作未能实现关键目标

一份审计长报告批评上届联盟党政府的新冠疫苗推广计划没有达到关键目标。





报告称，虽然到2021年底，约90%的合格人口接种了疫苗，但推广工作没有得到有效实施。





政府设定的五个时间表目标都没有实现，包括面向老年护理部门、弱势群体和原住民的疫苗推广。





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报告称：“最初的规划并不及时，在开始推广之前没有完成与各州和领地的详细规划。”





“卫生部门低估了为老年护理和残障部门提供深入服务的复杂性。此外，它没有将政府的疫苗推广目标纳入其规划中，直到后期。”





虽然希望老年护理居民能在2021年4月初前完成疫苗接种，但提供第二剂疫苗接种服务的诊所部署工作直到该年6月才完成。





该报告还表示，疫苗推广的初始阶段“严重依赖”阿斯利康疫苗。



在推广的前12周，阿斯利康疫苗占分配给接种点的疫苗剂量的80%左右，之后健康建议发生变化，推荐接种其它疫苗，状况才有所改变。





卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）说，这份报告显示了上届政府的失败。





他说：“很明显，这位前总理更感兴趣的是为自己找工作，而不是为民众施打疫苗。”





“在2021年的大部分时间里，澳大利亚是发达国家中疫苗推广速度最慢的国家之一。”





“澳大利亚人在封锁中苦苦挣扎，劳动者无法上班，学生无法上学，因为前政府没有做好工作，没能推广疫苗。”





该报告称，联邦卫生部门的疫苗工作“部分有效”，因为疫苗以最少的浪费得到施打，但对优先群体的疫苗施打没有达到既定目标。



报告说：“向养老院和残障护理机构推广疫苗的速度都比计划的慢，原住民和托雷斯海峡岛民的疫苗接种率仍然低于澳大利亚人口。”





前总理莫里森（Scott Morrison）表示，澳大利亚对该大流行病的反应是其它发达国家的榜样。





“那是一个异常艰难的时期。那是一个不一样的时期。那是一个非比寻常的时期，它考验了政府的每一条筋骨和结构，”他周三在悉尼对记者说。





“当然，如今仍然很艰难，但他们知道替代方案可能是什么。所以，我为澳大利亚在那段时期所取得的成就感到非常自豪。”





审计长建议提高数据质量并对推广工作进行全面审查，以便在未来做得更好。





卫生部门已经同意了这两项建议。





截至本周三，全国记录的新冠感染者总数已达到近985万，新冠相关死亡人数为13026人。





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