澳洲紧缺十大职业是哪些？峰会有望着手解决残疾人就业障碍

9月就业技能峰会召开在即，周一，总理阿尔巴尼斯告诉记者，政府正在努力解决签证积压的问题，但他表示，移民不是解决劳动力短缺问题的“唯一部分”。





此前，新州国库部长马特·基恩（Matt Keane）在《澳大利亚人报》发表评论文章，敦促联邦政府采取紧急行动，增加劳动力供给。





他建议联邦政府应该临时增加技术移民签证名额，特别是针对那些从事护理工作的人，他还希望有一个针对低技能职业的新的签证类别。





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而阿尔巴尼斯周一表示希望给澳大利亚人提供机会，但他补充说：“同时，我们认识到，需要处理眼前的技能短缺问题，我们将建设性地处理这些问题，但同时我们也需要更好的规划。”





阿尔巴尼斯说，他承认技术移民对雇主很重要，但政府也希望投资“我们自己的劳动力”。





与此同时，政府希望通过下个月的就业技能峰会，以及增加职业教育和培训的支出，来解决劳动力短缺这一问题。





政府预测，在未来五年内需要新的训练有素的劳动力涌入十大门类的工作，包括：



建筑施工经理

土木工程专业人员

幼儿教师

注册护士

ICT（信息和通信技术）业务和系统分析员

软件和应用程序员

电工

厨师

儿童护理人士

老年和残疾护理人士

峰会将如何解决残疾人就业障碍？

与此同时，周一，社会服务部长瑞斯沃斯（Amanda Rishworth）在峰会前夕与来自整个残疾部门和更广泛行业的领导人举行了一次圆桌会议。





绿党参议员史提尔-约翰（Jordon Steele-John）呼吁将残疾人的就业成果作为峰会的优先事项。





截至目前，来自商业、工业和社区团体的100名与会者的嘉宾名单尚未公布。但国库部长查默斯（Jim Chalmers）的发言人向SBS新闻证实，峰会上将会有一些有残疾生活经历或在该行业有经验的与会者。





但参议员史提尔-约翰告诉SBS新闻：“仅有出席机会是不够的”。





他说：“我很失望，但看到解决残疾人的就业障碍并没有明确列入峰会的优先事项清单，对此我并不惊讶。”





“几十年来，政治领导人未能为残疾人的公平就业采取足够的行动。”





在就业峰会上要讨论的既定问题清单包括了减少就业障碍，这其中就包括残疾人士群体的就业障碍。





而瑞斯沃斯告诉天空新闻，圆桌会议将“讨论这些障碍是什么以及我们如何打破这些障碍”。





“企业改变他们的心态，改变他们的一些人力资源流程真的很关键，当然，社区也需改变他们如何支持残疾人找到工作的态度。”





政府已经对照顾31万残疾人的残疾人就业服务项目进行了重大改革。





周日，部长宣布八家供应商将因业绩不佳而被取消，有15500名参与者受到影响。





瑞斯沃斯女士说：“绝对是时候对此采取行动了。”





该计划将于明年结束，届时它将被一个新的计划所取代。





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