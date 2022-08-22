偏远地区急需海外劳动力 提供支持“留住全家”成移民定居关键

格伦·巴伯（Glenn Barber）不愿意去想，如果他没有做出雇用海外工人的决定，他在维州西部地区的工程业务会发生什么。





“他们在过去几年中发挥了巨大的作用，因为劳动力越来越难获得，”他说。





他的企业位于墨尔本以西300公里的霍舍姆（Horsham）郊区，位于维么拉（Wimmera）地区的农业中心地带。





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他以临时技术工作签证（457）引进了三名菲律宾工人，以及一名来自斐济的工人。



由于目前劳动力短缺，联邦政府甚至已在考虑提高澳大利亚的移民上限。而巴伯先生也表示，当地没有足够的工人来满足需求。





“我们只是找不到我们需要的熟练技工和年轻学徒。如果我没有真正采取行动（引进海外劳动力），要在这里维持公司运营会非常困难，”他说。





“他们（海外移民工人）已经很好地融入了工作环境和当地社区。”



“我的家庭在这有更好的未来”

罗杰·庞塞卡（Roger Ponseca）是巴伯先生雇用的菲律宾工人之一。五年前，他与妻子乔西（Josie）和他们的三个孩子搬到了霍舍姆。



Josie and Roger Ponseca and two of their children, Gene and Jasper. Moving to Horsham in regional Victoria has allowed them to buy a house and build a new life. Credit: SBS News: Sean Wales 他说：“我们的家庭在这里有更好的未来——我从其他菲律宾人那里听说我可以带上我的家人，我们可以一起在这里生活并获得永久居留权。”





庞塞卡太太还在当地三家企业找到了兼职和临时工作。





“你在这里的薪水比在菲律宾高，而且你有更多的福利，”她说。





“起初我们不认识这里的任何人，但我们遇到了其他一些菲律宾人，他们带我们参观了霍舍姆。”





霍舍姆的菲律宾人社区正在增长。最新的人口普查显示，有近150名在菲律宾出生的人居住在霍舍姆，比之前的统计上升了三分之一。



庞塞卡一家已经购置了一处房产，并不想迁往其它任何地方。





“一旦我获得公民身份，我也想把我的家人和亲戚带到霍舍姆，”庞塞卡太太说。





“我告诉他们，‘这里的生活很美好，如果你努力工作，你就能在这里实现你的目标’。”



“全家一起留下来”成移民成功定居关键

长期以来，人口下降一直是偏远地区城镇的一个大问题，但霍舍姆的人口在最新的人口普查中有所增长。





维么拉的安居服务机构希望看到移民工人和家庭长期留在该地区。



维么拉发展协会（Wimmera Development Association）的安居服务经理萨拉·拜伦（Sara Barron）说，为整个家庭提供目标感是确保移民不打算搬到大城市的关键。





她说：“成功的定居实际上是关于整个家庭的定居，而获得适当的支持对于让大家庭在这里发挥作用并在这里建立联系非常重要。”





这就是像参与中心（Centre for Participation）这样的地方组织介入之处。



Cecile Vence says providing training and connections for newly arrived migrants helps to ensure they stay long-term. Credit: SBS News: Sean Wales 塞西尔·文斯（Cecile Vence）也是从菲律宾搬到霍舍姆的，她是参与中心的移民联络员。





她说：“一个移民的定居之旅并不容易。”





“你必须走出你的舒适区，成为社区的一部分，并努力向上。”





该中心提供英语语言、餐饮服务业和商业方面的培训课程，希望建立联系，确保海外移民工人及其家人能长期留在霍舍姆。





她说：“一些移民会寻找霍舍姆没有的其他教育机会和课程，而当他们离开时，他们也会带着家人一起离开。”





“而参与中心是一个让他们有归属感的地方。在这里，他们建立了自己的信心，并走出社区，参与其中。”





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