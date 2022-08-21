SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月22日）Play15:09SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.88MB)Published 22 August 2022 at 9:18amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 22 August 2022 at 9:18amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS调查显示，澳人担忧中国军事攻击的比例超台湾人；总理今将收到就莫里森任多位部长一事的法律建议；国家技能周今天启动；Advertisement联合国呼吁国际合作，确保俄乌粮食产品进入市场。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE男性之间的性行为将在新加坡去罪化澳年轻人可通过免费唾液测试筛查癌症及心脏病俄军在克里米亚再遭乌克兰无人机袭击芬兰总理因派对被质疑吸毒分享Latest podcast episodes【澳洲福利】谁能申请已延长的大流行病假灾难补助？特斯拉车主：油钱省了，可澳洲还需多些充电桩肇风中乐团将于9月4日举行40周年免费音乐会【生活杂志】世界蚊子日：为什么蚊子也有纪念日？