SBS早新闻（8月22日）

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Published 22 August 2022 at 9:18am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 22 August 2022 at 9:18am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
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调查显示，澳人担忧中国军事攻击的比例超台湾人；
总理今将收到就莫里森任多位部长一事的法律建议；
国家技能周今天启动；
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联合国呼吁国际合作，确保俄乌粮食产品进入市场。

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