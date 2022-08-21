特斯拉车主：油钱省了，可澳洲还需多些充电桩

前段时期的汽油价格让大家加得是心惊肉痛，睁大眼沿路监测油价、下载油价信息软件、减少出门游玩、策略性的给油箱“喂饭”，总之为了减少汽油费，大家能想到的办法都想到了。甚至我们会可能听到周围人说，“哎呀，早知道就买电动车了”。





今天我们就为大家邀请来了一位特斯拉车主，来看看最近油价跟他没多大关系之外，他是不是真的觉得买了电动汽车就完全省钱省上天了，以及作为一位电动车消费者仍觉得需要提升的体验。





