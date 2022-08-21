特斯拉车主：油钱省了，可澳洲还需多些充电桩

SBS 普通话电台其他收听方式 特斯拉车主：油钱省了，可澳洲还需多些充电桩Play08:39SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.44MB)Published 22 August 2022 at 6:25am, updated 13 minutes ago at 6:36amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 电动车主Steven分享油价高企之际，对驾驶电动车个人总结的优缺点。（点击封面图片，收听完整采访）Published 22 August 2022 at 6:25am, updated 13 minutes ago at 6:36amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS前段时期的汽油价格让大家加得是心惊肉痛，睁大眼沿路监测油价、下载油价信息软件、减少出门游玩、策略性的给油箱“喂饭”，总之为了减少汽油费，大家能想到的办法都想到了。甚至我们会可能听到周围人说，“哎呀，早知道就买电动车了”。今天我们就为大家邀请来了一位特斯拉车主，来看看最近油价跟他没多大关系之外，他是不是真的觉得买了电动汽车就完全省钱省上天了，以及作为一位电动车消费者仍觉得需要提升的体验。分享Latest podcast episodes肇风中乐团将于9月4日举行40周年免费音乐会【生活杂志】世界蚊子日：为什么蚊子也有纪念日？在帐篷内等待分诊：澳医院仍面临压力SBS早新闻（2022年8月21日）