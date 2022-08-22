享受居家办公？您可能会将自己的健康和福祉置于危险之中

要点 专家表示拥抱居家工作趋势的澳大利亚人受伤的风险可能会增加

脊椎治疗师表示使用厨房桌子、沙发甚至床作为家庭办公桌的上班族可能会面临背部问题和脊椎受伤的风险

专家表示，拥抱居家工作趋势的澳大利亚人受伤的风险可能会增加。





澳大利亚脊椎治疗师协会（Australian Chiropractors Association, ACA）表示，使用厨房桌子、沙发甚至床作为家庭办公桌的上班族可能会面临背部问题和脊椎受伤的风险。





ACA的大卫·卡希尔（David Cahill）博士说：“随着越来越多的澳大利亚人在家工作，那些在家里使用电脑而没有正确设置符合人体工程学的工作空间的人，可能会危及他们的脊柱健康和整体健康。”





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“许多澳大利亚人尚未适应这种新常态，可能因为在家中没有养成安全的工作习惯而冒着健康风险。”





近期对1000多名劳动者的调查发现，在大流行期间，三分之一以上的人居家工作，其中70%的人发誓在解除限制后也不会返回办公室。





数据显示，67%的人花在电脑前的时间比在办公室时更长，33%的人将餐桌改为家庭办公桌。





其他人则选择了一种更悠闲的方式，16%的人在床上工作，另外15%的人在沙发上班。





对脊椎治疗师的第二次调查发现，与工作场所相关的脊柱健康问题相应激增，由于居家工作，患者增加了78%。





十人中有九人需要治疗颈部疼痛，肩部僵硬、下背部疼痛和头痛是常见的主诉。



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数据还显示，由于偶然运动和锻炼减少了，48%的人报告说总体健康状况有所下降；而患者居家工作后更常吃零食，从而导致体重明显增加。





卡希尔博士说，在符合人体工程学的工作空间环境中对澳大利亚人进行姿势正确性的教育是至关重要的，这样他们才能在任何地方都能很好地工作。





卡希尔博士说：“养成积极的脊柱健康习惯，包括使用符合人体工程学的办公椅，将笔记本电脑调整到与眼睛平齐；坐着时将膝盖置于略低于臀部的位置，这些都是在任何地方工作时预防脊柱损伤的重要因素。”





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