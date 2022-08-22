【澳洲福利】谁能申请已延长的大流行病假灾难补助？

大流行病假灾难补助（Pandemic Leave Disaster Payment）是2020年首次推出的一次性补助金，可在您因为新冠无法工作和赚取收入期间为您提供帮助。以新州为例，居住在新南威尔士州的人因必须自我隔离、隔离或照顾患有COVID-19的人而无法赚取收入，就可以申请该补助。前提为必须由新南威尔士州卫生部指示您进行自我隔离或隔离。



如何判断是否满足大新冠大流行病病假？

申领人需满足的条件：



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必须至少17岁并且正住在新南威尔士州

澳大利亚居民或者持有特定的、有工作许可签证的人士

在7天的隔离期内至少有8个小时或者1整天无法继续从事工作并获得收入

没有相关的病假、疫情病假、照顾假可以使用

申请人必须是新冠确诊患者；或

新冠确诊患者的密切接触者；或

新冠确诊患者的照顾人；或

16岁及以下儿童的照顾人（且该儿童被判定为密切接触者）；或者是16岁以上有严重的症状或残疾的新冠病人（如果要照顾残障人士或有严重症状的病人， 必须在照顾他们的这段时间内和他们共同居住）；或

残障及严重疾病人士的新照顾人（原照顾人因确诊或密接而必须隔离）

额外条件——从1月18日起开始，申请人确诊隔离开始的当天，流动资产少于一万澳币。流动资产是什么？简单说，现金和存款等可以随时兑现的资产（例如借给别人的钱）

伴侣双方如果均符合条件，可以同时申请该补助，但必须分别提出申请

密切接触的定义为：



与新冠确诊患者居住在一起；或

与新冠确诊患者处于同一密闭空间内超过四个小时

从2022年4月27日起，如果您所在的州或领地政府要求您作为密切接触者进行隔离，您也是密切接触者

哪些人不能领取？

隔离期间依旧从工作中获取收入或休假福利的（如有些人可请病假或居家办公）

在7天的隔离期内损失少于8个小时或一整天的工作

有Centrelink收入类补助 (老人金，寻工金，照顾金，残疾人金，育儿金，Austudy，特殊津贴，青年津贴，农场家庭津贴以及其它津贴)， ABSTUDY Living Allowance, Parental Leave Pay, Dad and Partner Pay

一些州和领地免除了作为新冠病例密切接触者的基本工作人员的隔离规定。获此豁免且能够继续工作的人士无法申领大流行病假灾难补助金。



补贴额度是多少？

如果工作时间减少8个小时以上或者1整天，但又不超过20小时一周，每7天可申请到450澳元，超过20小时一周，可申请到750澳元。





需要注意的是，这是应税收入，需计入财年收入中，牛奶金、儿童抚养费和CCS需要将收入更新进家庭年收入中。



如何申请？

这个补助是有时效性，7月21号后必须在自我隔离期开始后的14天内提出申请。





当局鼓励申请人在线提交申请，这需要您有一个myGov账户，并且是您的Centrelink要链接到Mygov帐户。





不能在线申请的人士可以拨打180 22 66/131 202。





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LISTEN TO 7月21日后，符合领取大流行病假灾难补助的新州人必须在自我隔离期开始后的14天内提出申请。 SBS Chinese 22/08/2022 29:21 Play





《澳洲福利知多少-听众热线》每月逢第四个周一上午8点半至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





以上内容仅为本期节目嘉宾对澳洲福利政策内容的理解，仅供参考。如果您想知道更具体的信息，请咨询澳洲民政部（Services Australia）。





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