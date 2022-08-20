【移民澳洲】政府公布新财年临时州担配额 较上财年增加近两倍

从政府本周二晚公布的新财年临时州担保配额来看，190永居州担保签证和491临时州担保签证的数量较上个财年增长了将近两倍，达到了4,9160个。





从190永居类州担保配额增加的百分比来看，增幅最多的州依次为：



维州 西澳州 新州 昆州

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从491临时类州担保配额增加的百分比来看，增幅最多的州依次为：



维州 西澳州 堪培拉

从这些数据中不难看出，维州是这份临时州担配额中的赢家。





与此同时，维州在上周还推出了前所未有的州担政策—州担保将面对所有职业的境内外申请人开放，这在疫情前都是不曾有过的。





除了州担保配额的更新，政府似乎正在考虑提高移民上限，从现在的16万提高到最多20万。





本周四，技能和培训部长奥康纳（Brendan O'Connor）谈到了政府对解决劳动力短缺问题的承诺。





下个月，澳大利亚政府将召开第一次就业和技能峰会（Jobs and Skills Summit），在此之前政府已经表示对变革持开放态度。





为什么维州能得到如此多的州担名额？政府提高移民配额上限的可能性有多大？如果移民配额提高，哪些签证类别将优先获益？





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（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场。）



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