调查报告称澳洲移民制度过于复杂 呼吁全面改革技术移民计划

要点 报告发现澳大利亚技术移民系统需要改革以维持一个强劲的劳动力市场

该报告称，目前技术移民制度“不必要地复杂”

一份新的报告发现，澳大利亚的技术移民制度“不必要地复杂”，应对其进行改革以确保国家能够吸引所需的工人来维持一个强劲的劳动力市场。





周日发布的德勤经济报告发现，澳大利亚的劳动力市场在新冠大流行期间取得了显著成功，7月份的失业率下降到近50年来的最低点3.4%就是明证。





同样积极的是劳动力参与率，现在徘徊在66.4%的历史高位。





Advertisement

报告的主要作者大卫·伦本斯（David Rumbens）说，政府的支出提振了劳动力市场，但他警告说，澳洲劳动力市场目前主要还是要靠私营部门来维持。





伦本斯表示，大流行时期的边境关闭与紧张的劳动力市场相结合，意味着现在的职位空缺多于失业人员。





伦本斯说：“自新冠疫情爆发以来，海外净移民首次出现了正值。”





“在2021年12月的季度中，净抵达人数超过29000人，但这也仅占过去18个月因移民海外而净流失的113000人中的26%。”





由于技术移民只达到了大流行前水平的一小部分，德勤合伙人菲奥娜·韦伯（Fiona Webb）敦促澳大利亚通过削减移民制度中的繁文缛节来显示其开放性。



报告发现，在经济转向需求更多技能和知识型劳动力的背景下，从现在到2032年6月，技术移民相关行业的工作岗位预计将每年增长约2.1%，即39300名工人。





韦伯女士说：“除了确保我们为澳大利亚未来发展必要技能的政策外，还需要重点改革我们过于复杂的技术移民制度，以确保我们也能吸引具备所需技能的工人。”



当务之急是向世界明确展示澳大利亚的开放性。我们大流行时期的边境政策在潜在的技术移民中造成了挥之不去的不确定性。

“他们希望知道他们将能够顺利进出澳洲，并对留澳的长期选择有更大的确定性——即获得永久居留权的途径。”





该报告还敦促澳大利亚扩大其人道主义移民计划，并称这样做对经济和社会指标都有“深远”的好处。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



