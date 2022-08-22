曾先生因奔赴东南亚异国网恋而被扣押 而他只是众多受害者之一

当曾先生登上从香港飞往泰国的飞机时，他本以为是去见与网恋女友的第一面，但他不知道等待他的是一场创伤性的经历。





在曼谷降落后，他被偷渡到缅甸并被拘留。





这位28岁的香港居民告诉当地媒体机构《头条日报》，他的家人被迫支付巨额赎金，但在他忍受了一个月的殴打和酷刑之后，他并没有被释放。





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曾先生是在东南亚失踪的其他几十人之一，据称是被就业承诺或网上爱情骗局所引诱。





中国外交部发言人汪文斌说，中国当局正在积极寻找失踪的公民。





他说：“中国政府高度重视领事保护工作，全力维护包括香港同胞和台湾同胞在内的海外中国公民安全与合法权益。”





“中国驻有关国家使领馆正与驻在国政府保持密切沟通，积极查找并解救相关人员。”





“同时我们再次提醒中国公民，警惕境外网络虚假招聘信息，严格遵纪守法，确保人身安全，及时举报有关涉诈骗涉赌信息。”



China's Foreign Ministry spokesman is Wang Wenbin. Source: AP / AP 香港入境事务处表示，自今年1月以来，它已收到17份与这些骗局有关的失踪人员求助。





当局说，有12名香港居民据称在违背自己意愿的情况下被拘留，其中至少有两人被扣留并被勒索赎金。





此前有报道称，一些来自台湾的人也据称在柬埔寨和缅甸等国被迫接受劳动剥削。





悉尼科技大学的高级法律讲师拉莫纳·维杰亚拉萨（Ramona Vijeyarasa）博士将这些故事描述为“令人难以置信的悲惨”。





她告诉SBS新闻：“我只听说过通过爱情进行的网上诈骗，其中有金钱交易，但没有人员流动，所以我认为受害者说他们被网上诈骗所引诱，以认识网上女友为幌子前往缅甸的特殊例子是相当罕见的。”





维杰亚拉萨博士说，还有一些受害者进出澳大利亚的案例，其中涉及各种剥削。





她说：“我们在这样一个世界，人们为了工作而不断流动，这意味着有机会通过利用不存在的机会来剥削受害者，或者通过将这些机会表现得比现实更好来虐待他们。”





维杰亚拉萨博士说，重要的是不要只关注走私、贩运或劳动剥削的极端例子。





“有时，这些极端案例迫使这些受害者讲述夸张的故事，以满足移民当局的期望，确保移民当局做出反应，并能进行补救。”





“因此，虽然让这些真正极端的虐待案例受到关注很重要，但提醒我们注意剥削的范围也确实很重要，然后整个范围内的受害者都有权获得某种赔偿。”



维杰亚拉萨博士说，虽然这些事件——无论是在澳大利亚还是在国外——都需要进行调查并提供补偿，但重要的是要确保它们不会在未来的潜在移民中营造恐惧感。





她说：“我们以前见过这样的情况，政府对移民和性工作有一种类似的做法，他们试图打击性工作，他们试图打击移民。”





“这些政府可能是输出国，他们不想看到在人们离开这个国家并移民时而往往发生的社会凝聚力被破坏，他们也可能是目的地国，他们不希望看到新的移民来到该国。”





“因此，我们需要在确保潜在移民了解风险、有机会报告这些风险并在他们作为受害者受到伤害时寻求支持之间找到正确的平衡，而不是暗示这种类型的移民应该被阻止或一开始就不该发生。”





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