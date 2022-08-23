新州州长希望推动缩短新冠隔离期 流行病学家称为时尚早

新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）表示，在8月31日的全国内阁会议上将把缩短隔离期的问题重新列入议程。





他之前提出将新冠阳性者隔离期从7天缩至5天，并希望总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）以及其他同僚在春季来临时重新考虑这一问题。





周一，佩洛提对记者表示：“鉴于目前状况，我们应有一个全国性的方法……这比各州（领地）各行其是更为有益。”





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去年年底，在澳大利亚第一波Omicron疫情中，感染新冠的工作者进行隔离，这使服务、企业和供应链受到限制；随后大多数州和领地将隔离期从14天减至7天。



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美国目前建议新冠阳性者隔离期为5天；在英国，新冠感染者无法律义务进行自我隔离。





目前，超过15万澳大利亚人仍被列为活跃新冠病例，受到隔离令的限制。这一人数低于7月底所记录的38万例。





南澳大学流行病学家阿德里安·埃斯特曼（Adrian Esterman）认为，现在缩短强制的隔离期为时尚早。





他对澳联社（AAP）说：“三分之二的感染者在5天后仍具传染性。”





佩洛提表示，澳大利亚对新冠的应对措施须随着病毒发展而相应改变，但无论隔离期如何设置，对工作者的支持都应该保持。





他说：“如果州政府、联邦政府强制要求人们隔离，（政府）应该补偿他们。”





在上个月全国内阁会议上，缩短隔离期的建议被提出，但没有得到医学专家的支持。



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7月18日，总理阿尔巴尼斯告诉阿德莱德广播电台FIVEaa：“首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）教授的建议是，现在肯定不是重新考虑此事的时候。”





维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）表示同意，认为将会在某个阶段取消强制隔离，但在仲冬期间，这不是“正确的做法”。





维州政府发言人在给澳联社的一份声明中说：“我们将考虑澳大利亚健康保护高层委员会（AHPPC）关于隔离期的建议，并考虑他们所提出的任何改变。”





周一，澳大利亚报告了超过1.1万例新冠病例和11例死亡，有可能将在一周内报告第1000万例新冠感染病例。





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