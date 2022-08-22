下雨下到怕 连续拉尼娜气候事件如何影响澳人心理健康?

今年2月底，哈珀·道尔顿（Harper Dalton）几乎失去了所拥有的一切。





2020年，道尔顿在新州利斯莫尔（Lismore）南部购买了一处房产。在极端的拉尼娜气候事件发生之后，这房屋被洪水摧毁了。





如今，与邻居和社区一样，他面临着经济压力、不确定性，以及心理遭受的冲击。



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Harper Dalton lost virtually everything he owns in the 2022 floods. Source: Supplied / Harper Dalton “我认为整个小镇居民都有集体创伤……很多人正在经历创伤后应激障碍症状，他们自己可能没有意识到这一点，” 道尔顿说。





在拉尼娜（La Niña）气候事件发生后，道尔顿表示，他的心理健康越来越受到天气的影响。





“在过去的两到三周，因为下雨，我真的很烦躁、很沮丧，什么都不想做……我意识到这是因为下雨，这种想法就在脑里，‘哦，洪水可能会再次泛滥’，”他说。





对于自己是否能从精神上或身体上恢复过来，他并不确定。





上周，澳大利亚气象局宣布，澳大利亚可能将会经历一个异常潮湿的春天，有70%几率连续第三次发生拉尼娜气候事件。



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今年早些时候，创纪录的降雨袭击了新州，导致了毁灭性的洪水，数千居民从家中疏散，13人死亡，利斯莫尔、北河（Northern Rivers）地区及其周围社区的不确定性持续存在。





专家和居民一样，担心另一场拉尼娜事件可能对人们心理带来潜在影响。





精神病学家保罗·瓦伦特（Paul Valent）说，在极端天气事件和创伤之后，人们通常会面对创伤后应激障碍（PTSD）、焦虑和抑郁等影响。





“会有诸多情绪反应，如震惊、怀疑、恐惧、无助和无力感，” 瓦伦特博士说。





“整个人都经受考验，不仅在情感上，而且在身体上和社交上，所以这是一个整体的社会心理、认知、情感和存在的反应。”



Heavy rain Source: SBS

下雨如何影响心理健康?

在较冷的月份，一些人会患上季节性情感障碍（Seasonal Affective Disorder），这是一种由天气引起的抑郁。症状包括无望的感觉、活力的缺乏，以及睡眠和饮食模式的改变。





墨尔本大学临床心理学主席金·费瑟林汉姆（Kim Fetheringham）教授说，虽然季节性情感障碍在日照较少的寒冷天气中更为常见，但因为各种因素，澳大利亚潮湿的天气肯定会影响人们的情绪和心理健康。





“我们知道情绪受到你的活动水平的影响，外出和户外活动、社交和锻炼等等。在恶劣天气下，所有这些活动都可能受到限制，”她说。





“鉴于人们现在对天气的害怕……下雨是一个诱因，不仅是过去的创伤，而是这引发人们对未来的不确定性——我的长期未来会是怎样？所以我认为，这种情况真的导致严重的焦虑或无助感。”





费瑟林汉姆教授说，自然灾害和极端天气事件肯定会对很多人的心理健康造成重大影响。





“大约10%到15%的人可能会发展成全面的创伤后应激障碍，但我们也不应该忽视，发展成抑郁症和广泛性焦虑障碍的可能性，”她表示，“如果有的人此前已有心理健康问题的话，那么会因此严重恶化。”



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“我认为很重要的是要了解这种创伤的累积性质。北河地区、洛克耶河谷（Lockyer Valley）地区和布里斯班最近发生了重大的洪水事件和自然灾害……所以这是另一个更大的问题，也会对人们的心理健康造成累积影响。”





“人们生活在长期的不确定性中。”



“每次下雨，都很紧张不安”

东利斯莫尔居民克里斯托·莱纳（Crystal Lenane）对极端天气事件带来的创伤和不确定性再熟悉不过了。





莱纳女士和她的丈夫以及两个孩子在洪水中被救援队救了出来。尽管他们在洪水之前花了8万澳元加高房子，但避免不了洪水。如今他们的房子不适合居住。莱纳说，自此就一直生活在不确定之中。





莱纳一家已经搬了四次家，目前租住、刚买了一辆房车暂住，他们正在等待更多政府支持或计划的消息，再决定何去何从。



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她还进行了心理咨询，并因心理原因请假。





莱纳表示，洪水过后，社区普遍感受到压力和焦虑。





“每次下雨，都很紧张不安，”她说。





“面对不确定性……每天的事情都很难。没有像以往一样的生活，我认为社区之外很多人已经向前看了，忘记了这种情况还在发生。”





因为洪水，一夜之间损失了50万澳元的财产，她说，这种情况的打击太大了。





“我经常向我的丈夫哭诉，因为他是唯一理解我们处境的人。”





“我们想留在社区，但已经到了这个地步……我想不能再经历一次了。”



Georgia Mills routinely struggles with low moods during cold and rainy weather, and says climate was a factor in her decision to move from Wollongong to the Gold Coast. Source: Supplied / Georgia Mills

“我无法应对又一个夏天的雨”

乔治娅·米尔斯（Georgia Mill）最近从卧龙岗搬到了黄金海岸，温暖的气候是她搬家的原因之一。





今年早些时候，她没有受到洪水的影响，但在寒冷和多雨的天气里，她经常情绪低落。





乔治娅说，今年早些时候，过多的降雨影响了她的心理健康。





“天气对我的情绪影响很大，”她说。





“感到很冷的时候，我很难做好事情……效率不高，难以放松，还感到非常紧张。”





得知连续第三次拉尼娜气候事件很可能发生，她感到非常沮丧。





“我觉得，我无法应对又一个夏天的雨。”





“下雨时，我感到更加昏昏欲睡。不能出去，消耗不了任何能量，所以就在房间里，躺在床上……与晴天相比，寒冷的雨天让我更沮丧。”





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