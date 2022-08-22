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下雨下到怕 连续拉尼娜气候事件如何影响澳人心理健康?

澳大利亚气象局宣布，有70%的几率将连续第三次发生拉尼娜气候事件。一些澳大利亚人已经闻雨色变，不确定是否能继续应对。

Flooding occurs in the town of Lismore, northeastern New South Wales, Monday, 28 February, 2022.

Flooding occurs in the town of Lismore, northeastern New South Wales, Monday, 28 February, 2022. Source: AAP / AAP / JASON O’BRIEN/AAPIMAGE

今年2月底，哈珀·道尔顿（Harper Dalton）几乎失去了所拥有的一切。

2020年，道尔顿在新州利斯莫尔（Lismore）南部购买了一处房产。在极端的拉尼娜气候事件发生之后，这房屋被洪水摧毁了。

如今，与邻居和社区一样，他面临着经济压力、不确定性，以及心理遭受的冲击。
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Harper Dalton lost virtually everything he owns in the 2022 floods. Source: Supplied / Harper Dalton
“我认为整个小镇居民都有集体创伤……很多人正在经历创伤后应激障碍症状，他们自己可能没有意识到这一点，” 道尔顿说。

在拉尼娜（La Niña）气候事件发生后，道尔顿表示，他的心理健康越来越受到天气的影响。

“在过去的两到三周，因为下雨，我真的很烦躁、很沮丧，什么都不想做……我意识到这是因为下雨，这种想法就在脑里，‘哦，洪水可能会再次泛滥’，”他说。

对于自己是否能从精神上或身体上恢复过来，他并不确定。

上周，澳大利亚气象局宣布，澳大利亚可能将会经历一个异常潮湿的春天，有70%几率连续第三次发生拉尼娜气候事件。
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今年早些时候，创纪录的降雨袭击了新州，导致了毁灭性的洪水，数千居民从家中疏散，13人死亡，利斯莫尔、北河（Northern Rivers）地区及其周围社区的不确定性持续存在。

专家和居民一样，担心另一场拉尼娜事件可能对人们心理带来潜在影响。

精神病学家保罗·瓦伦特（Paul Valent）说，在极端天气事件和创伤之后，人们通常会面对创伤后应激障碍（PTSD）、焦虑和抑郁等影响。

“会有诸多情绪反应，如震惊、怀疑、恐惧、无助和无力感，” 瓦伦特博士说。

“整个人都经受考验，不仅在情感上，而且在身体上和社交上，所以这是一个整体的社会心理、认知、情感和存在的反应。”
Heavy rain
Heavy rain Source: SBS

下雨如何影响心理健康?

在较冷的月份，一些人会患上季节性情感障碍（Seasonal Affective Disorder），这是一种由天气引起的抑郁。症状包括无望的感觉、活力的缺乏，以及睡眠和饮食模式的改变。

墨尔本大学临床心理学主席金·费瑟林汉姆（Kim Fetheringham）教授说，虽然季节性情感障碍在日照较少的寒冷天气中更为常见，但因为各种因素，澳大利亚潮湿的天气肯定会影响人们的情绪和心理健康。

“我们知道情绪受到你的活动水平的影响，外出和户外活动、社交和锻炼等等。在恶劣天气下，所有这些活动都可能受到限制，”她说。

“鉴于人们现在对天气的害怕……下雨是一个诱因，不仅是过去的创伤，而是这引发人们对未来的不确定性——我的长期未来会是怎样？所以我认为，这种情况真的导致严重的焦虑或无助感。”

费瑟林汉姆教授说，自然灾害和极端天气事件肯定会对很多人的心理健康造成重大影响。

“大约10%到15%的人可能会发展成全面的创伤后应激障碍，但我们也不应该忽视，发展成抑郁症和广泛性焦虑障碍的可能性，”她表示，“如果有的人此前已有心理健康问题的话，那么会因此严重恶化。”
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“我认为很重要的是要了解这种创伤的累积性质。北河地区、洛克耶河谷（Lockyer Valley）地区和布里斯班最近发生了重大的洪水事件和自然灾害……所以这是另一个更大的问题，也会对人们的心理健康造成累积影响。”

“人们生活在长期的不确定性中。”

“每次下雨，都很紧张不安”

东利斯莫尔居民克里斯托·莱纳（Crystal Lenane）对极端天气事件带来的创伤和不确定性再熟悉不过了。

莱纳女士和她的丈夫以及两个孩子在洪水中被救援队救了出来。尽管他们在洪水之前花了8万澳元加高房子，但避免不了洪水。如今他们的房子不适合居住。莱纳说，自此就一直生活在不确定之中。

莱纳一家已经搬了四次家，目前租住、刚买了一辆房车暂住，他们正在等待更多政府支持或计划的消息，再决定何去何从。
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她还进行了心理咨询，并因心理原因请假。

莱纳表示，洪水过后，社区普遍感受到压力和焦虑。

“每次下雨，都很紧张不安，”她说。

“面对不确定性……每天的事情都很难。没有像以往一样的生活，我认为社区之外很多人已经向前看了，忘记了这种情况还在发生。”

因为洪水，一夜之间损失了50万澳元的财产，她说，这种情况的打击太大了。

“我经常向我的丈夫哭诉，因为他是唯一理解我们处境的人。”

“我们想留在社区，但已经到了这个地步……我想不能再经历一次了。”
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Georgia Mills routinely struggles with low moods during cold and rainy weather, and says climate was a factor in her decision to move from Wollongong to the Gold Coast. Source: Supplied / Georgia Mills

“我无法应对又一个夏天的雨”

乔治娅·米尔斯（Georgia Mill）最近从卧龙岗搬到了黄金海岸，温暖的气候是她搬家的原因之一。

今年早些时候，她没有受到洪水的影响，但在寒冷和多雨的天气里，她经常情绪低落。

乔治娅说，今年早些时候，过多的降雨影响了她的心理健康。

“天气对我的情绪影响很大，”她说。

“感到很冷的时候，我很难做好事情……效率不高，难以放松，还感到非常紧张。”

得知连续第三次拉尼娜气候事件很可能发生，她感到非常沮丧。

“我觉得，我无法应对又一个夏天的雨。”

“下雨时，我感到更加昏昏欲睡。不能出去，消耗不了任何能量，所以就在房间里，躺在床上……与晴天相比，寒冷的雨天让我更沮丧。”

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Published 22 August 2022 at 12:40pm, updated an hour ago at 12:49pm
By Jessica Bahr
Source: SBS