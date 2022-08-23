新州免费职培计划延至明年7月 新数据显示学徒和实习生人数增加

本周一，新州政府宣布对免费技能培训计划的资助将延至2023年7月，让更多人能够免费获得培训，发展技能，找到工作或者获得提升。





按原先计划，职业培训计划（JobTrainer）将于今年12月结束。这一计划向人们提供技能的培训或提升课程，符合资格者可获免费或低收费的课程。





该计划由州政府和联邦政府共同资助，旨在帮助人们获得他们所需技能，同时帮助推动经济从疫情中复苏。



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新州技能和培训部长阿利斯特·亨斯肯斯（Alister Henskens）认为，免费技能培训计划延长将消除培训障碍，帮助人们获得所需技能。





亨斯肯斯表示：“我们希望人们获得技能，找到工作，促进经济增长，为家庭创造更好未来。”





“尽管联邦政府对免费培训的资助将于今年年底停止，但新州政府将对免费培训的资助延至2023年7月。”





“这笔资金将针对需求大的行业，如社区服务、老年护理和残障人士支持、接待服务、农业和数字技术等行业，”亨斯肯斯说。





新州商会（Business NSW）首席执行官丹尼尔·亨特（Daniel Hunter）欢迎政府这项投资，称有助于让更多人获得培训，在关键行业就业。





“目前企业面临的首要问题是能否招到熟练技工。对于新州当地社区和企业来说，通过这一培训项目学到技术并找到工作的人都是一个成功的故事。”





“帮助一个人获得技能找到工作，不仅对商业和经济有好处，而且对年轻人与其家庭来说，也是积极的一步，”他说，这同时也帮助解决新州技能人才短缺的问题。



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根据新州技能部的信息，如今在新州，共有309家培训提供者提供涉及各行业的543门课程，遍布3709个地点。截至今年5月， 新州这一职培项目注册人数已超20万。





新州政府于8月初提供的数据显示，在截至2021年12月的一年里，新州学徒和实习生人数增加了11%，共有约10.6万名学徒和实习生接受技能培训；开始和完成课程人数较之前一年均有所增加。与此同时，学徒和实习生中女性人数大幅增加，2021年增幅超过五分之一（21%）。





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