内阁同意对莫里森秘密任职部长一事展开独立调查

据法律政策专员（Solicitor-General of Australia）的说法，莫里森的秘密部长任命是合法的，但它们不符合一个“负责任的政府”的原则。





此前莫里森被揭露在2020年和2021年期间秘密就职于五个不同的部长职位，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）就此发布了这一建议。





阿尔巴尼斯说，联邦内阁已经同意对莫里森的行为展开独立调查。





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在其任期内，莫里森被任命为卫生部、国库部、资源部、财政部和内政部长。





向政府提供的建议涉及莫里森对工业、科学、能源和资源部门（DISER）的控制。





资深大律师斯蒂芬·多纳休（Stephen Donaghue）认为对莫里森的任命是“有效的”，但他补充说，“没有向议会、公众和其他部长通报这一任命”不符合宪法第二章规定的“负责任的政府”的原则。





他写道：“议会、公众和此后与莫里森先生同时管理DISER的其他部长没有被告知莫里森的任命，这不符合构成负责任政府制度的基本组成部分的惯例和做法。”





“因此，对负责任的政府的破坏并不取决于莫里森在多大程度上根据由DISER管理的立法行使权力，因为从他被任命的那一刻起，他在法律上和政治上都对该部门的管理负责，但他却不能对他履行（或不履行）这一职责的方式负责。”



Solicitor-General of Australia, Dr Stephen Donaghue QC in 2017. Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE 当涉及到联邦政府的行政权力时，宪法第二章是“故意”含糊其辞的。





但该建议指出，高等法院认为宪法“贯穿了......负责任的政府制度的精神”。





负责任的政府意味着政府对当选的议会成员负责，进而通过他们对选民负责。





阿尔巴尼斯说，该建议提出了“对我们政府的民主制度......的影响的非常明确的批评和批判”。





调查的性质和范围还有待内阁决定，但阿尔巴尼斯确认，它将审查所发生的事情、法律影响和未来改革。





他在堪培拉告诉记者：“我的考虑是要弄清正在发生的事情，调查需要做到这一点。”





“我想管理一个获得适当建议并在此基础上做出决定的政府，与我们所看到的我们所继承的政府的破败和混乱形成对比。”





这些任命是由总督大卫·赫尔利（David Hurley）使用行政手段签署的，政府当时没有公布。





莫里森的大多数内阁同僚也不知道这些秘密的任命。





莫里森在获得资源部长的权力后进行了干预，阻止了新州沿海的PEP-11天然气勘探许可证，推翻了资源部长基思·皮特（Keith Pitt）的决定。





这一决定目前提交联邦法院上诉。





莫里森声称这是他唯一一次行使部长权力。





周一，总督的秘书办公室表示支持改革，以提高部长任命的透明度。





前内政部长凯伦·安德鲁斯（Karen Andrews）呼吁莫里森在丑闻发生后辞去Cook选区议员的职务。





SBS新闻已联系莫里森寻求评论。





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