“嗨妈妈”骗局已致上千澳人受骗 年长女性尤需警惕

近几个月来，“嗨妈妈”诈骗案大幅增加，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）敦促公众对来自家庭成员或朋友声称需要帮助的电话信息保持警惕。





ACCC在8月23日发布声明称，今年1月到7月期间已有超过1150名澳大利亚人成为这类诈骗的受害者，报告的损失金额总计达到260万澳元。





据ACCC运营的诈骗监察服务（Scamwatch）统计，上述案件中绝大多数是在6月和7月短短两个月间报告的。





Advertisement

ACCC表示，在“嗨妈妈”类诈骗中，骗子利用聊天软件（通常为WhatsApp）冒充家人或朋友与受害者联系。





骗子通常声称自己的手机丢失或损坏，并通过一个新号码发送消息。一旦他们与目标建立了良好的关系，骗子就会要求提供个人信息（如照片），或金钱来帮助紧急支付账单或更换手机。



有些信息会简单地说“是我啊”，而在其它情况下，骗子似乎有联系信息并使用他们所冒充的人的名字。





“在过去的几个月里，我们看到‘嗨妈妈’骗局的数量呈爆炸式增长。因此我们警告澳大利亚人要非常警惕来自未知号码来电的声称来自他们的孩子、父母、亲戚或朋友的信息， ”ACCC副主席黛利亚·里卡德（Delia Rickard）说。





ACCC敦促那些收到来自不认识号码的可疑信息的人，要独立核实联系人身份。





里卡德女士建议公众，如果有人与他们联系，声称自己是其儿子、女儿、亲戚或朋友，他们应该通过拨打已经存储在你手机上的号码来核实这一说法——这将证实他们的旧号码确实不再使用了。





“如果他们接了电话——您就知道那是个骗局，”里卡德说。



Credit: Australian Competition & Consumer Commission “如果无法联系上，您应该尝试第二种联系方式来验证您在和谁说话。如果您仍然无法联系到您的家人或朋友，请考虑提出一个骗子无法知道答案的私人问题，这样您就知道与您交谈的人就是他们所说的那个人。”





“最重要的是，千万不要在没有绝对确定汇款给谁的情况下汇款。”





ACCC指出，超过三分之二的假冒家人类诈骗是由55岁以上的女性举报的，造成的损失超过140万澳元。





“诈骗者会不择手段地获取您的个人详细信息或金钱，而这种特殊的骗局旨在拉动您的心弦。如果您收到一条消息，尤其是在WhatsApp上，请务必停下来思考一下，因为对方很可能不是您的家人或朋友，而是一个骗子。”



“不幸的是，这些不择手段的骗子针对的是女性和澳大利亚老年人，82%的假冒家人诈骗是由55岁以上的人报告的，占所有报告损失的95%。”





“如果您有理由相信自己被骗了，请尽快联系您的银行，因为他们可能会追溯到款项的去向，阻止诈骗账户并帮助其他人避免向诈骗者汇款。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



