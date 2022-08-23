接到腾讯客服电话称微信号将被关停？新型诈骗需警惕

“您好，这里是腾讯微信客服，致电您是通知您，我们需要对您的微信账号做一个关停的处理。”





近日，社交媒体平台小红书上多名在澳华人分享接到了如上谎称腾讯客服的电话，电话号码显示为来自中国大陆的+86 400-670-0700。





小红书用户“中山先生”称，本不应带有情绪的官方客服人员在电话中略带“威胁气息”地告知他，有人使用他的微信号从事美妆代购活动被举报，将对账号做封停处理。





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“这些客户被卷入新型的中文普通话电话诈骗中，涉及冒充的微信官方人员，并被告知他们的微信账户由于非法活动即将被暂停或关闭。”



不一样的话术 一样的目的

另一位小红书用户“面包长大了”表示，自己对电信诈骗是有一定防范意识的，却架不住骗子执着的来电。





“我直接拒接了两次，他们还继续打，跟一般的骗子不太一样。”





小红书多位用户分享了骗子的主要话术，包括谎称接电话者与被举报的微信违规行为有关，威胁冻结接电话者使用的微信账号。随后，骗子会询问信息是否泄露，要求提供身份信息佐证，进一步还会建议报警，而所谓的警方也是骗子伪装的。





卡瓦纳女士指出，诈骗者使用惩罚、逮捕或帐户封停的威胁来使人们陷入恐慌状态，难以清晰地思考。“真正的机构/组织不会这样做。”





腾讯公司相关人员也向SBS普通话证实，腾讯绝不会主动致电用户。违反微信社区规范导致可能被腾讯官方进行的任何账号处理，将首先通过客户端对用户进行通知。只有用户向腾讯官方反映有关问题并授权该公司进行电话联络时，腾讯方面才会致电用户进行沟通。





卡瓦纳女士介绍到，在这个骗局的过程中，人们被要求通过视频会议或截图提供其身份凭证，包括：



护照

驾照

学生证

银行账户信息

航班信息（包括购票信息）

高等教育机构的电子邮件地址和密码

居住在海外的家人的姓名、地址和详细信息（包括照片）

许多华人对诈骗分子套取身份证件有所警觉，但蒙纳士大学犯罪学高级讲师张耀中博士指出，其它个人信息的泄露也可能造成严重后果。



“我们常说‘有资料就有金钱’，他的资料越多、对你越熟悉，诈骗就越容易成功。跟家族建立关系的诈骗方式，我个人第一个联想到骗子后续可能会进行所谓的虚拟绑架（virtual kidnapping）活动。”



“永远不要提供自己的姓名”

卡瓦纳女士表示，犯罪分子具有令人难以置信的适应能力，随着他们的知识和平台的变化，其用于实施骗局的方法也在“与时俱进”。





“如果您收到随机来电自称微信官方人员，声称以您的名义欺诈性地创建了微信帐户，或您的帐户由于非法活动而即将被暂停或关闭， 则这是一个骗局。立即挂断电话，”她说。





张博士也表示，主动致电且一上来就要求提供信息进行核对是“一个很不合理的状况”。哪怕对方真的是来自正规的机构或部门，也应该 “多留个心眼”，“把它当作诈骗电话来处理”，不要提供任何自身信息。





“真的想要找你的话，他会透过不同的方式来找你，不会只透过电话联系。例如ATO一定会通过MyGov发送信息。”





IDCARE建议，永远不要提供自己的姓名。





“切勿向呼叫您的人验证您的个人信息。相反，请向他们询问该信息，但不要确认其是否正确。 不幸的是，个人信息可以通过数据泄露甚至通过我们自己的在线活动例如社交媒体暴露，因此这不是一种万无一失的方法来识别呼叫者是否合法，”卡瓦纳女士说。





“相反，如果您认为呼叫可能是合法的，请断开呼叫，并使用通过独立搜索查询到的联系方式与该组织/机构联系。”





卡瓦纳女士与张博士都强调，切勿使用手机通话记录或最近呼叫中的来电号码直接回电，应手动输入查询到的组织机构联系电话。



澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）今年7月发布的诈骗情况最新报告显示，澳大利亚人在2021年被骗超过20亿澳元，损失金额创下纪录。





电信诈骗近两年来一直属于“重灾区”，各种诈骗电话与短信推陈出新、层出不穷，且许多专门针对在澳华人群体。





早在2019年，澳大利亚联邦警察局就发布消息专门提醒在澳华人防范电信诈骗，这些电话有针对性地自称来自中国公安部门、大使馆，或澳大利亚税务局，又或是快递公司，所陈述的内容可能是：“您因涉嫌逃税而被通缉，需要立即付款”，或 “你有来自中国官方的包裹或信件”，又或“您涉嫌在澳洲或海外参与犯罪活动”。





根据ACCC公布的数据，2020年澳大利亚人在基于威胁的诈骗中损失了超过 880 万澳元，而谎称为中国当局的诈骗占威胁诈骗造成所有损失的 74%，超过 650 万澳元。





ACCC 副主席黛利亚·里卡德（Delia Rickard）女士说：“基于威胁的诈骗对以英语为第二语言的人影响尤其严重，包括可能不完全了解澳大利亚法律的外国学生。”





且正如张博士所言，骗子会尽可能多地套取受害人的全方位信息，用以组织不同的骗术。





张博士表示，语言是骗子筛选受害人的天然工具，华人不应该对受骗经历“羞于启齿”。





他呼吁改善社会普遍存在的“责怪受害人（victim blaming）”现象，希望更多诈骗受害人愿意站出来分享自身经历，让更广大的群体对诈骗类型和手段有更清晰的了解，以便公众更好地对诈骗行为进行防范。





IDCARE是一项由政府资助的免费服务，与身份盗用受害者合作制定具体的应对计划并在整个过程中为他们提供支持。您可以致电 1300 IDCARE (432273) 或访问网站 www.idcare.org 。另外， Scamwatch 网站 上提供了有关诈骗的更多信息 ，包括 如何进行举报 以及从何处 获得帮助 。





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