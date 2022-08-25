从移民计划到工资增长：一文了解就业与技能峰会

将失业率保持在历史最低水平将是峰会的第一个讨论议题。





根据上周公布的官方就业数据，7月份的失业率降至3.5%，目前澳大利亚可提供的工作岗位多于可填补上这些岗位的失业人员。





澳大利亚的移民计划也将在为期两天的议程中占据重要位置，提高技术移民上限的可能性和签证处理的积压问题将成为此次峰会的关键问题。





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峰会还将讨论工资“可持续”增长的话题。此前，上一季度低迷的工资数据显示，澳大利亚人的工资涨幅远远落后于生活成本的上升。





澳大利亚的企业谈判制度也将被提上议程，副总理理查德·马尔斯（Richard Marles）希望看到对其进行全面改革。





他周四告诉九号台，值得注意的是，“雇主承认，企业谈判系统存在真正的问题”。





他说：“我们确实需要考虑如何改革企业谈判制度，以提高生产力。”



讨论还将涉及能源转型创造就业的潜力，并概述塑造未来就业的大趋势。





马尔斯说，他对工会和企业之间达成妥协充满信心。





他说：“其中一部分是把澳大利亚带到一个桌子旁边，以便我们能够真正进行对话。”





“在过去的十年里，我们没有真正做到这一点，这就是为什么每个人都非常期待下周的到来。”





促进劳动力参与度的机会也将被列入议程。





峰会上，格拉坦研究所（Grattan Institute）负责人丹尼尔·伍德（Danielle Wood）和经济学家兼气候专家罗斯·加诺特（Ross Garnaut）将发表主旨演讲。



峰会只是解决问题的“一步”

政府声称，在这次活动之前，已经在峰会和圆桌会议上与“数百甚至数千”人进行了交谈。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）说：“我们知道我们不可能在两天内解决所有的问题，我们从来没有假装我们可以。”





“峰会是一大步，但它只是一步。”



作为工党的选举承诺，峰会旨在解决澳大利亚的经济挑战，并将汇集来自商业、工会和社区部门的约100名代表。





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）不会出席，但国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud）计划参加，以确保农村和偏远地区的利益得到代表。





自由党副领袖苏珊·莱伊（Sussan Ley）说，工党政府“不是商界的朋友”。





莱伊女士在周二对商界领袖的一次演讲中说：“他们的本能总是首先支持工会想要的东西。”





马尔斯先生说，上届联盟党政府对工党在任期内的经济状况负有责任。





他说：“我们需要讨论的是如何让这个国家的工资重新上涨。这确实是前政府在过去十年中造成的一部分。”





“我们有创纪录的低工资增长，但支撑这种增长的是平淡的生产力增长。”





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