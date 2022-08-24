网络安全中心敦促小企业主注册新域名防冒名诈骗

澳大利亚网络安全中心（ACSC）向小企业主发布了一个公共警报。警报称，投机取巧的网络犯罪分子可能会注册小企业域名，以试图冒充企业进行诈骗。





警报称，在新的“.au”域名公开之前，小企业主只有不到一个月的时间来保留一个与他们的身份或业务有关的新域名。





任何拥有现有“.com.au”域名网站名称的人都可以在9月20日截止日期前申请更短的“.au”域名版本。





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澳大利亚小企业和家庭企业监察专员布鲁斯·比尔森（Bruce Billson）和行业代表对生意经营者缺乏对这一变化的认识表示担忧。





比尔森告诉SBS新闻，网络犯罪分子有能力，并且也知道有机会冒充合法企业。





他强调了对来自多元文化、以及原住民及特雷斯海峡岛民背景的小企业主的警告。





他说：“因此，我敦促已经拥有在线投入的这些数字资产的人，采取这一步骤，为他们已经拥有的域名注册缩短的域名，以确保在该优先期限到期后，其他人不会注册。”





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