澳大利亚每日COVID-19要闻：昆州未接种疫苗的学校教职员工将面临减薪

要点
- 南澳州准备迎接11月的另一波疫情；
- 数据显示，澳大利亚的航空旅行尚未恢复到大流行前水平；
- 继辉瑞之后，莫德纳寻求批准其针对BA.5亚变种的疫苗。
周三，澳大利亚报告了至少60例COVID-19死亡病例，包括昆州的29例、新州的14例和维州的10例。
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昆州政府已向5.4万名公立学校教师和其他学校工作人员中的900人发信，称他们将因未接种COVID-19疫苗而被“小规模地临时减薪”。
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联邦老年护理部长威尔斯（Anika Wells）告诉九号台的《今日秀》节目，教师们正面临“他们决定的后果”。
南澳州卫生部长说，该州可能在11月面临另一波COVID-19疫情。
悉尼机场的首席执行官杰夫·库伯特（Geoff Culbert）说，航空客运量还没有恢复到大流行之前的水平。
数据显示，与2019年同月相比，7月份通过悉尼机场进出的国内乘客量下降了15.5%，国际乘客量下降了42.2%。
在辉瑞公司之后，莫德纳也向美国食品和药物管理局提交了申请，以授权其针对Omicron BA.5亚变种的新冠加强针的更新版本。
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