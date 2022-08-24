“绝望的局面”：政府努力清理积压的技术移民签证申请

要点 据估计，有超过10万份海外技术移民签证申请有待处理

总理表示上届政府对公共服务的削减导致了处理签证的资源不足

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）说，技术移民签证的积压状况已形成“绝望的局面”，但政府正在尽快处理这些签证。





多个行业的企业表示他们正苦受技能短缺的影响，而估计有超过10万份海外技术移民签证申请有待处理。





总理表示，虽然已经增派了工作人员来处理大量积压的签证审理工作，但还需要做更多工作。





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“这是我们继承的一个绝望的局面。我们已经投入大量资源来增派人手处理这些签证，”他周三告诉悉尼电台2GB。





“有的人想要来到澳大利亚，他们一直在排队等候，有的人甚至排了一年多，但他们的签证却无法得到处理，这是多么令人沮丧的事情。”





阿尔巴尼斯表示，上届政府对公共服务的削减导致了处理签证的资源不足。





他还说，需要对将技术工人引入澳洲以填补空缺的整个程序进行审查。





“我们在技能短缺的地区引进临时移民，然后我们摆脱他们，再让新的临时移民来填补同样的工作空缺。在我看来，这毫无意义。”



政府已经表示正在考虑提高技术移民上限，以解决几个关键行业的劳动力短缺问题。





虽然如今的移民上限是16万，但有消息称它可能被提升到18万，甚至20万。





海外技术移民劳动力的短缺因新冠大流行而加剧，而这将成为政府就业和技能峰会的讨论领域之一，该峰会将于9月1日和2日的周末在堪培拉举行。





阿尔巴尼斯说，虽然有大量积压，但政府在这一问题上已有所进展。





“我们正在尽可能快地处理这个问题，”他说。





“当然，对于签证申请，你必须进行审理。你不能只是开放边境让所有人进来，所以确实需要对签证申请进行处理，但我们正在尽可能快地工作。”





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