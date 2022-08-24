多重压力：新报告揭新冠疫期澳大利亚女性所受影响更严重

昆士兰大学（University of Queensland）研究人员发现，在新冠疫情中，澳大利亚女性在经济和心理方面受到的影响要高于男性。





昆士兰大学商学院开展一项研究，关于澳大利亚男性和女性在新冠大流行期间包括工作和生活经历，以及他们受到的影响。





这项研究的受访者提到新冠疫情给他们带来各个方面和不同程度的影响；尤其是在2021年末，压力、焦虑和抑郁，以及疲惫和不知所措的感觉，都是受访者谈论的重点。





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研究结果显示，女性在总体就业、工作时间、家务劳动以及心理健康和福祉等方面受到更大的冲击和影响。



首席研究员特里·菲茨西蒙斯（Terry Fitzsimmons）博士表示，原因之一是在受封锁影响最大的行业中，女性的比例非常高。





菲茨西蒙斯说：“女性也更有可能从事临时、兼职或合同的工作。企业在应对封锁时陷入困境时，她们最先失去工作。”





此外，这项研究还发现，当学校和幼托中心关闭时，女性承担了更多的照顾责任，包括孩子在家中学习。





“女性要么减少工作时间，要么只好停止工作，在带孩子时比男性承担更多的家务劳动，” 菲茨西蒙斯说。





由米里亚姆·耶茨（Miriam Yates）博士和维克多·卡澜教授（Victor Callan）共同撰写的研究报告，涉及全国调查，调查对象为1931名男性和1691名女性，所处行业包括建筑、采矿、教育、保健和艺术，以及一系列焦点小组。



Young woman suffering from headache Credit: Carlo107/Getty Images 调查发现，在新冠大流行期间，女性受访者选择放弃职业发展机会。流动效应导致女性更少获得提升、学习和发展的机会。





菲茨西蒙斯说：“失业、收入减少和家务负担带来的影响，意味着女性深受疲劳、压力、焦虑和抑郁之苦。”





“一些女性受访者还表示曾有自杀念头。”





除了性别，米里亚姆·耶茨说，研究还发现了其它19个变量因素，这些变量可能会影响个人的在新冠大流行期间的经历和感受。





“这些因素包括年龄、婚否、是否有孩子、是否属于‘关键行业工作者’或‘一线工作者’、职业类型以及是否符合就业保障的条件等等，” 耶茨说。



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这项研究提出了13项建议，以期能够帮助解决疫情对女性和男性的持续影响。





耶茨认为有必要制定一项国家战略，“其中应包括加大对儿童幼托，以及社会和心理健康支持的投资”。





“政府还需要更好地纳入混合型的工作安排，提供平等的育儿假权利，并改革工资制定机制。”





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