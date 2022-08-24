【观点】碳中和终于到来，澳大利亚哪些行业或将发生巨变？

在过去的一段时间内，美国参议院在经过18个月后终于通过了“史上最大气候法案”的新闻占据了不少新闻版面。由于整个法案价值规模高达3690亿美元，因此也引发了全球金融市场的联动。





但很多人可能没有注意到的是，就在美国参议院法案通过前几天，澳大利亚政府的碳中和法案也出现了巨大进展。





8月3日，众议院以89票对55票通过气候变化目标法案。气候变化部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）表示，他们很有信心，法案也会在参议院也被通过（投票可能在8月底）。





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根据这项立法，到2030年，澳大利亚要在2005年的基础上减少43%的碳排放。



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与美国的最新立法相似的是，澳大利亚的这项法案也将设计大量不同的产业，甚至对某些产业产生革命性的巨大影响。这其中最重要的是电力能源相关的部门，因为工党政府在选举时就表示，计划拨款200亿澳元建立国有电网升级企业，同时计划释放580亿澳元私营部门对可再生能源发电和相关基础设施投资。





具体来说，相关规定主要包括：



建立现代化的电力网络，以实现很多新能源的使用、传输和储存；

希望到2030年在电力系统中实现82%的新能源使用；

建立国家电动车战略，增加可负担的电动车和氢能汽车的保有量；

通过国家电池战略，利用澳大利亚在原材料方面的优势，不仅向全球提供矿产，且在国内建立起电池产业。

除此之外，许多碳排放大户也被要求进行严格的减排机制，该机制将于2023-2024年开始实施，适用于目前每年二氧化碳排放量超过10万吨的215家实体（主要包括发电站、大型制造厂和矿山）。





这些实体将被要求每年减少500万吨的总碳排放量，到2050年共同实现净零排放。每个实体都将有一个单独的减排轨迹，需要与清洁能源监管机构进行协商。为了确保达到所需的减排目标，这些实体要么减少排放，要么在做不到的情况下通过购买碳信用额来抵消排放。





从行业影响来看，首当其冲的一定是电力能源相关的巨大变化，包括大量新能源发电项目的上马。比如，科技巨头美国苹果公司就有消息披露，称公司成为澳大利亚昆士兰海岸一个大型风电项目（可以提供8万个家庭用电）的主要参与者，在风电场投入运营后，将每年从那里购买500吉瓦时（gigawatt）的电力，以抵消公司出售的设备在全球范围使用的电量。还有，上周刚刚宣布的澳大利亚最大的海上风电项目，有五个区域都在提名名单上，其中维州的Gippsland已经表示开始进行社区意见调查。此外，相关的电力基建升级都将被推广开来，从电网升级到相关配套设施生产和服务等等。





其次，由于澳大利亚缺乏大型制造业，因此其在新能源电车等碳中和大“赛道”中所处的行业位置比较偏上游，主要体现在相关矿产资源的崛起。



除了大家已经熟知的锂矿、钴矿等，电机替代引擎所需要的铜矿等等，也出现了明显的热捧，包括全球最大的矿业公司BHP最近拟收购OZ Minerals也与此息息相关。可以说澳大利亚拥有不少所谓“绿色矿业”中的矿种储量和产量，锂、铜、镍矿都会被关注。





最后，本次的气候变化法案重点关注了企业的碳排放，这一领域也是全球碳中和的一个主要组成部分。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，全球约有46个国家正在通过交易机制或税收机制为碳定价。





而咨询机构麦肯锡的研究报告则显示：2017年至2020年，年度自愿碳权需求增长率达到100%至9700万吨，2021年为3.4亿吨，增长率200%；预计未来，全球的自愿碳权需求量将会在2030年增加到每年15亿吨，市场规模将达300-500亿美元。到2050年，全球每年自愿碳权需求量将有望增长100倍，突破100亿吨。





需求上升，也意味着碳权将更加“值钱”。世界银行就表示，要有效限制全球变暖，目前每吨二氧化碳当量6美元的平均价格需要在2030年前升至75美元。工党政府在主打“气候变化牌”后赢得今年5月的大选上台，看到了碳市场的巨大潜力，并希望能够完善本地市场的完整性和统一性，此前宣布对目前的体系进行独立审查。相关的交易服务和平台，很可能会在未来也逐渐站上历史舞台。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）







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