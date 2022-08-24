【观点】碳中和终于到来，澳大利亚哪些行业或将发生巨变？

根据新立法，到2030年，澳大利亚要在2005年的基础上减少43%的碳排放。 这将为哪些行业带来潜在巨变？

The increase in 2021 is equal to 4.1 million tonnes more than the same period in 2020.

The increase in 2021 is equal to 4.1 million tonnes more than the same period in 2020. Source: AAP

在过去的一段时间内，美国参议院在经过18个月后终于通过了“史上最大气候法案”的新闻占据了不少新闻版面。由于整个法案价值规模高达3690亿美元，因此也引发了全球金融市场的联动。 

但很多人可能没有注意到的是，就在美国参议院法案通过前几天，澳大利亚政府的碳中和法案也出现了巨大进展。 

8月3日，众议院以89票对55票通过气候变化目标法案。气候变化部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）表示，他们很有信心，法案也会在参议院也被通过（投票可能在8月底）。 

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根据这项立法，到2030年，澳大利亚要在2005年的基础上减少43%的碳排放。 
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与美国的最新立法相似的是，澳大利亚的这项法案也将设计大量不同的产业，甚至对某些产业产生革命性的巨大影响。这其中最重要的是电力能源相关的部门，因为工党政府在选举时就表示，计划拨款200亿澳元建立国有电网升级企业，同时计划释放580亿澳元私营部门对可再生能源发电和相关基础设施投资。 

具体来说，相关规定主要包括： 
  • 建立现代化的电力网络，以实现很多新能源的使用、传输和储存；
  • 希望到2030年在电力系统中实现82%的新能源使用；
  • 建立国家电动车战略，增加可负担的电动车和氢能汽车的保有量；
  • 通过国家电池战略，利用澳大利亚在原材料方面的优势，不仅向全球提供矿产，且在国内建立起电池产业。 
除此之外，许多碳排放大户也被要求进行严格的减排机制，该机制将于2023-2024年开始实施，适用于目前每年二氧化碳排放量超过10万吨的215家实体（主要包括发电站、大型制造厂和矿山）。 

这些实体将被要求每年减少500万吨的总碳排放量，到2050年共同实现净零排放。每个实体都将有一个单独的减排轨迹，需要与清洁能源监管机构进行协商。为了确保达到所需的减排目标，这些实体要么减少排放，要么在做不到的情况下通过购买碳信用额来抵消排放。 

从行业影响来看，首当其冲的一定是电力能源相关的巨大变化，包括大量新能源发电项目的上马。比如，科技巨头美国苹果公司就有消息披露，称公司成为澳大利亚昆士兰海岸一个大型风电项目（可以提供8万个家庭用电）的主要参与者，在风电场投入运营后，将每年从那里购买500吉瓦时（gigawatt）的电力，以抵消公司出售的设备在全球范围使用的电量。还有，上周刚刚宣布的澳大利亚最大的海上风电项目，有五个区域都在提名名单上，其中维州的Gippsland已经表示开始进行社区意见调查。此外，相关的电力基建升级都将被推广开来，从电网升级到相关配套设施生产和服务等等。

其次，由于澳大利亚缺乏大型制造业，因此其在新能源电车等碳中和大“赛道”中所处的行业位置比较偏上游，主要体现在相关矿产资源的崛起。 
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除了大家已经熟知的锂矿、钴矿等，电机替代引擎所需要的铜矿等等，也出现了明显的热捧，包括全球最大的矿业公司BHP最近拟收购OZ Minerals也与此息息相关。可以说澳大利亚拥有不少所谓“绿色矿业”中的矿种储量和产量，锂、铜、镍矿都会被关注。 

最后，本次的气候变化法案重点关注了企业的碳排放，这一领域也是全球碳中和的一个主要组成部分。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，全球约有46个国家正在通过交易机制或税收机制为碳定价。 

而咨询机构麦肯锡的研究报告则显示：2017年至2020年，年度自愿碳权需求增长率达到100%至9700万吨，2021年为3.4亿吨，增长率200%；预计未来，全球的自愿碳权需求量将会在2030年增加到每年15亿吨，市场规模将达300-500亿美元。到2050年，全球每年自愿碳权需求量将有望增长100倍，突破100亿吨。 

需求上升，也意味着碳权将更加“值钱”。世界银行就表示，要有效限制全球变暖，目前每吨二氧化碳当量6美元的平均价格需要在2030年前升至75美元。工党政府在主打“气候变化牌”后赢得今年5月的大选上台，看到了碳市场的巨大潜力，并希望能够完善本地市场的完整性和统一性，此前宣布对目前的体系进行独立审查。相关的交易服务和平台，很可能会在未来也逐渐站上历史舞台。

（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）


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Published 24 August 2022 at 1:34pm
Credit: Julius Wei