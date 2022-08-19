政府正计划发展澳大利亚的电动汽车市场 它会采取哪些举措？

要点 联邦政府已经宣布了发展澳大利亚电动汽车市场的计划

该计划旨在帮助更多澳人能够获得低排放汽车

澳大利亚人将有更多的电动车选择，这是联邦政府鼓励更多人使用低排放汽车相关举措的一部分。





气候变化部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）表示，高价格、有限的库存和漫长的等待将大多数人排除在市场之外，但一项新的国家计划将有助于改变这种状况。





发展澳大利亚的电动汽车市场和提高燃油效率标准将是该战略的重点，而这一战略将与各州和领地的领导人共同制定。





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鲍文部长周五在堪培拉举行的首届全国电动汽车峰会上宣布了这一计划，与会者包括政界人士、行业代表和社区领袖。





鲍文说，在低排放汽车方面，澳大利亚明显落后，市场上只有8种低于6万澳元的选择。





在澳大利亚，新的低排放汽车的使用率仅为2%，比全球平均水平低近五倍。





“有很多消费者有兴趣购买电动汽车，但即使他们能获得有限的库存，价格也会让他们选择汽油或柴油车型，”他说。





“政策环境正在拒绝澳大利亚人真正选择优质、可负担、无排放的汽车。”



该战略还将包括提高国家燃料效率标准的措施，鲍文说，这将有助于降低电动汽车的成本。





“除了俄罗斯，澳大利亚是唯一一个没有或仍在制定燃油效率标准的经合组织（OECD）国家，”他说。





“随着世界朝着更高效、更清洁的车辆发展，（澳大利亚）有可能成为更多无法在其它市场销售的旧技术车型的倾销地。”





该计划受到了业界的欢迎，而共同创立该峰会的科技亿万富翁迈克·坎农-布鲁克斯（Mike Cannon-Brookes）说这是政府迈出的“令人耳目一新的一步”。





但坎农-布鲁克斯说，澳大利亚的政策变化需要更多的“飞跃”才能赶上世界其它地区。





鲍文部长估计，澳大利亚在电动汽车政策方面比欧洲落后十年左右。





联邦中立议员表示，政府必须优先考虑环保汽车的使用。





独立议员廷克（Kylea Tink）计划在9月的下一个议会会议周提出一项提案，为澳大利亚立法制定具有约束力的燃油效率标准。





鲍文说，作为公众咨询的一部分，立法标准的时间表将被制定出来。





同时，独立议员瑞恩（Monique Ryan）说，改变豪华车税法中对节能汽车的定义，将使电动汽车更具竞争力，并在未来三年增加超过4.1亿澳元的收入。





绿党副领袖法鲁奇（Mehreen Faruqi）将呼吁政府紧急投资于充电基础设施和电动汽车折扣。





政府上个月向议会提出了一项提案，以修改附加福利税法并取消电动汽车的进口关税，使其对更多人来说更便宜。





但汽车安全独立倡导组织ANCAP指出，环境目标不应优先于消费者保护。





ANCAP负责人霍尔维格（Carla Hoorweg）说：“至关重要的是，促进替代动力汽车普及的举措不应破坏澳大利亚车辆的整体安全。”





“我们呼吁各级政府确保仅向提供最高安全水平的车型提供补贴和激励措施。”





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