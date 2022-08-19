莫里森发段子调侃秘密部长门 阿尔巴尼斯谴责称“不该开玩笑”

前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）通过在社交媒体上评论和发布自嘲段子与表情包（memes）淡化他因秘密任命自己担任部长职务而面临的审查。





周四，此前被曝宣誓就职监督卫生、财政、国库、资源和内政部门的莫里森对有关此事的网络调侃发表了评论，并自己发布了一系列显示他在各种团体中任职的表情包，包括作为NRL的Cronulla Sharks俱乐部负责人。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）对莫里森秘密担任部长的轻率行为表示失望，并谴责了莫里森的态度。



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他对澳大利亚广播公司（ABC）说：“这种对政府的议会制度、整个威斯敏斯特制度和我们民主问责制传统的破坏，不是一个可以开玩笑的事。”





“我对莫里森先生对此的反应感到惊讶，但话又说回来，坦率地说，我也被披露的信息震惊了。”





“我也有点惊讶，（莫里森）没有概念认为有必要对澳大利亚人民认错。”





此前，反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）已将矛头对准了司法部长即将就莫里森的行动提出的法律建议。





随着对莫里森审查的深入，达顿说，这些建议只不过是为阿尔巴尼斯提供了一个批评其前任的机会。



在莫里森于2020年3月至2021年5月期间的一系列机密部长任命被披露后，预计总检察长将于周一向政府提出建议。





达顿表示，虽然莫里森的做法是错误的，但澳大利亚人希望将这一丑闻抛诸脑后。





他告诉悉尼广播电台2GB，周一的建议不太可能提供“任何进一步的东西，而可能是总理的另一个机会，让他大发牢骚”。





“坦率地说，我认为大多数人都想继续前进，开始处理更重要的问题。”





莫里森可能会面临议会强大的特权委员会对秘密任命的质疑。



绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）已经致信众议院议长米尔顿·迪克（Milton Dick），要求由该委员会审查此事。





班特说，该委员会将评估这位前总理是否故意误导下议院。





“斯科特·莫里森对澳大利亚人民的蔑视也可能是对议会的蔑视......我希望他承担责任，”他在一份声明中说。





这位前总理已经亲自向曾与他秘密共事的前内阁成员道歉。





但阿尔巴尼斯表示，他仍应向澳大利亚公众道歉，因为他们 “在他的影子政府运作下完全被蒙在鼓里”。





“是澳大利亚人民的民主遭到了破坏，”他说。





莫里森说，他对这些任职保密时因为他不想“削弱部长们履行职责的信心”。





他说，他只使用过一次额外的权力，以阻止新州海岸的一个天然气钻探项目。





这项决定是在2021年做出的，目前联邦法院正在对其进行上诉。





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