SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月29日）Play14:08SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.94MB)Published 29 August 2022 at 9:57amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 29 August 2022 at 9:57amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS总理今天演讲，或承诺改善职业女性的条件；维州本地传播猴痘病例增加；欧洲最大核电站再遭炮击，核泄漏担忧持续存在；Advertisement巴基斯坦山洪已造成1000人死亡。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE维州政府承诺斥资2.7亿 为护士和助产士学生支付学费【SBS学英语】第18集：澳式足球巴厘岛爆炸案参与者帕特克可能被假释澳高等教育学费是否应该下调？学生及专家持不同观点分享Latest podcast episodes【空中汽车诊所】新车的车内中部发烫怎么办？澳高等教育学费是否应该下调？学生及专家持不同观点【生活杂志】为何我们在说中文时会不自觉地掺入英文？高尔夫球教练舒曼：新手如何快速入门？