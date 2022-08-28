澳高等教育学费是否应该下调？学生及专家持不同观点

阿提克斯·科瑞（Atticus Corr）将于今年大学毕业，获得文科学位。





而他还欠着大约2万澳元的助学贷款。





“当你进入大学时，只有18岁，你只是兴奋地去上大学，你没有想到你最终会欠下多少钱，但随着你在大学时间的推移，你长大了，开始意识到，哦，我的上帝，我实际上必须在某个时候偿还这些贷款”。





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他想成为一名教师，所以还需要获得教育学硕士学位。





这一课程将在两年内花费6万澳元。





“在你17岁或18岁时做出决定，选择一个非常昂贵的学位，然后必须偿还贷款，即使你的收入达到一定数额，这是非常可怕的，刚进入就业市场就必须偿还这笔款项，这艰巨地令人难以置信，特别是在目前的生活成本危机下”。





学生通过联邦政府提供的低息贷款支付高等教育所需费用，称为HECS HELP助学贷款。





助学贷款利息与通货膨胀率固定，要求学生在年收入达到4.8万澳元时开始偿还。





澳大利亚税务局的数据显示，近300万人有HECS-HELP债务，总额超过680亿澳元。





2021年，每个人的平均债务额为2万3千685澳元。





在新的指数化利率下，这一数额在上月增加了923澳元，达到3.9%，是10年来的最高值。





苏菲·阮（Sophie Nguyen）是墨尔本大学学生会的主席。





“我们最近与大学合作开设了一个食品救济项目，人们排着队，等了几个小时才得到免费食品和新鲜蔬果，我认为这充分说明了（墨尔本大学）校园内和全国各地不同大学存在的学生贫困。学生们生活得很辛苦，这已经是一个趋势了，我不认为新冠疫情使情况有任何改善”。





学生会正在呼吁实行免费教育。





经济合作与发展组织（OECD）所做的分析显示，英国大学的年平均费用最高，约为每年1.2万美元，其次是美国、智利、爱尔兰、日本和加拿大。





澳大利亚紧随其后，每年的平均费用约为5千美元。





而法国、比利时和德国大学的年平均费用不到250美元。





丹麦、芬兰、挪威、瑞典和土耳其都向居民提供免费教育。





“我相信我的计划是负责任的和公平的，它关注于中产阶级和工作家庭的利益，它对现在和未来的借款人都有帮助”。





美国总统乔·拜登（Joe Biden）本周宣布，将为年收入低于12.5万美元的借款人或年收入低于25万美元的夫妇免除1万美元的联邦学贷债务。





澳大利亚高等教育助学贷款系统HECS-HELP的设计师之一布鲁斯·查普曼（Bruce Chapman）教授表示，澳大利亚无须类似的举措。





“在美国，学生贷款是这样的，无论借款人的情况如何，他们都必须偿还贷款，因此，不管他们失业或是刚毕业，正在找工作或是有兼职工作，他们无论如何都必须偿还贷款，这意味着当劳动力市场有点混乱时，比如新冠大流行发生时，有很多毕业生无法偿还他们的债务”。





他说，在澳大利亚免除学生债务可能会导致税收上涨。





“因为他们（政府）有HECS的收入，每年有40或50亿澳元，扪心自问，作为一个政府，你是否愿意每年从预算中拿出40或50亿澳元，这意味着什么，这意味着更高的税收或最有可能是我们目前的项目缺乏运营资金”。





联邦政府表示，在新的澳大利亚大学协议中，将考虑大学学位的成本和可负担性问题。





工党政府承诺在政府、大学和企业之间建立一个计划中的伙伴关系。



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