梅尔岛原住民产权法人团体称中国投资“不是优先事项”

位于托雷斯海峡梅尔岛上的原住民产权法人团体表示，他们还没有被咨询过关于潜在的中国投资事宜，并声称这“不是优先事项”。





上周五，SBS新闻独家报道了托雷斯海峡梅尔岛（Mer Island）的一些居民正在考虑与中资企业接洽，以改善关键的基础设施和设备，称这些事项被昆州和联邦政府忽视了。





而澳大利亚任何来自中资公司的投资都需要得到外国投资审查委员会的批准。





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梅尔岛位于托雷斯海峡东部，距离昆州超过1000公里。1992年，澳大利亚最高法院“马宝裁决”承认了原住民的土地所有权，而灵魂人物埃迪·马宝（Eddie Koiki Mabo）就出生于梅尔岛。





居住在梅里岛的原住民叫梅里阿姆人（Meriam），其祖先是美拉尼西亚人（Melanesian），他们很可能是从新几内亚（New Guinea）进入托雷斯海峡群岛的。而梅尔岛目前属于昆州，由岛上的社区委员会管理。





在法院承认原住民土地权后，原住民产权持有人必须成立注册原住民产权法人团体 （RNTBC）。联邦《原住民产权法》规定，想要在原住民岛屿上从事可能影响原住民产权事务的人士，例如寻求建造建筑物（如房屋或办公室）、经营企业、获得办公室、住房或企业租约的人士，必须与原住民产权法人团体交谈并协商。





梅尔岛的原住民产权法人团体Mer Gedkem Le公司主席帕西（Falen Passi）在一份声明中说：“梅尔岛上的任何开发项目都必须根据岛上原住民梅里阿姆人习俗和协议，与所有传统土地所有者进行广泛磋商后，最终由Mer Gedkem Le公司批准。”





“没有人与Mer Gedkem Le公司就我们岛上任何潜在的外国投资进行协商，这不是一个优先事项。”



Prime Minister Anthony Albanese declared his visit to the Torres Strait Islands a "huge success". But Melora Noah (right), a senior Meriam woman from Mer Island says her community has been ignored. Source: AAP 帕西说，该岛专注于由昆州政府资助的新医疗设施的建设和岛上客宿的翻新，“这将为我们的人民带来真正的利益”。





上周，梅尔岛资深社区领袖诺亚（Melora Noah）告诉SBS新闻，如果联邦政府没有改善经济成果，居民们正在考虑效仿所罗门群岛的行动，寻求中国投资。





“我们环顾四周，看着太平洋岛屿上其他的美拉尼西亚人兄弟姐妹，我们在想，好吧，也许这对我们来说是一个选择，”她说。



澳大利亚还对我们感兴趣吗？澳大利亚还想照顾我们吗？或者我们应该去其他地方看看。

“我们不会出去，而且，也不会想要让中国来到这里建立一个军事基地。我们想做的只是养家糊口。”





国家党前座议员巴纳比·乔伊斯（Barnaby Joyce）告诉SBS新闻，这些评论“非常令人担忧”，并建议梅尔岛居民“必须与中国政府进行沟通”。





当被问及对国家安全的影响时，副总理理查德·马尔斯（Richard Marles）表示，政府“非常关注”全国各地社区的状况。





“确保对社区服务进行正确的投资显然是政府的重点，”他告诉SBS新闻。





“就中国在澳大利亚的投资而言……这是一个不断被评估的问题。”



周二，托雷斯海峡岛民发布了《发自内心深处（Malungu Yangu Wakay）的马西格声明》，旨在与《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》（Uluru Statement from the Heart）并列。





该声明概述了对自决和区域主权、自治以及加强与州政府和联邦政府关系的愿望。



此前，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和原住民事务部长琳达·伯尼（Linda Burney）上周访问了星期四岛和霍恩岛，就原住民议会话语权部门（Voice to Parliament）的形式进行了会谈。





阿尔巴尼斯说，托雷斯海峡的成员仍然是“我们澳大利亚国家非常重要的一部分”。





他告诉记者，地区利益相关者“一致”支持成立原住民话语权部门。





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