“具有真实后果的人类悲剧”：总理公布Robodebt皇家委员会调查细则

要点 总理公布了对有争议的自动催债计划（Robodebt）的皇家委员会调查细则

他称该计划为“一场人类悲剧”

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）公布了对有争议的自动催债计划（Robodebt）的皇家委员会调查细则。





联邦法院在2019年裁定，自动匹配澳大利亚税务局和Centrelink的数据，为联盟党政府声称多付的福利款项向福利领取者收取债务的做法是非法的。





但莫里森政府从未详细说明谁对该计划负责，以及哪些部长知道其问题。





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“我们知道，近40万澳大利亚人成为这个残酷系统的受害者。这是一场人类悲剧，对其受害者造成了非常真实的后果，”阿尔巴尼斯说。



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皇家委员会将调查什么？

凯瑟琳·霍姆斯（Catherine Holmes AC SC）已被任命为皇家专员，并将在2023年4月18日前向总督提交最终报告。





皇家委员会的任务是确定谁负责该计划、在其实施过程中使用了哪些建议以及投诉处理流程。





它还将研究纳税人在这场灾难中付出的代价以及对目标人群造成的伤害。





作为自动催债计划的一部分使用第三方收债员的情况也将被审查。





政府认为，在自动催债计划受害者与政府于2021年达成18亿澳元的和解后，关键问题仍未得到解决。



Mr Albanese announced the inquiry at a media conference in Sydney on Thursday. Source: AAP / Lukas Coch 自动催债计划在2015年至2019年期间实施，政府从40多万人那里筹集了超过17亿澳元。





该计划被发现错误地从38.1万人身上追回了7.5亿多澳元。





联盟党此前曾辩称，已经退回了7.5亿澳元，问题也已得到解决。



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工党将调查计划带到了联邦选举中，称自动催债计划是一场“人间悲剧”。





社会服务部长阿曼达·里什沃思（Amanda Rishworth）说：“对于......为什么前政府没有采取任何行动，存在着真正的疑问。”





NDIS部长比尔·肖顿（Bill Shorten）说，该政策是澳大利亚政府历史上的“可耻篇章”。





上届政府给了我们自动催债计划。上届政府给了我们机器人催债受害者。上届政府还给了我们机器人一样的机械式否认。今天，工党将给受害者一些机器人事宜上的正义，”他说。





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