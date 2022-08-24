SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月25日）Play15:17SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14MB)Published 25 August 2022 at 8:45amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 25 August 2022 at 8:45amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS众议院议长拒绝莫里森兼职事件独立调查申请；太平洋国家呼吁澳大利亚通过气候法案；乌克兰火车站遇袭 至少15人死亡；Advertisement日本计划在冬季前重启9个核反应堆。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE网络安全中心敦促小企业主注册新域名防冒名诈骗多重压力：新报告揭新冠疫期澳大利亚女性所受影响更严重分享Latest podcast episodes跨国团队探究旅游和公共健康之间的联系学者从中国留学生角度谈疫情下的远程教育四川居民：酷热限电简直遭不住，浴室花洒下坐一宿旅游局工作人员谈出行贵 并给出冬季出行建议