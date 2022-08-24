SBS 普通话电台

SBS早新闻（8月25日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 25 August 2022 at 8:45am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

Published 25 August 2022 at 8:45am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
众议院议长拒绝莫里森兼职事件独立调查申请；
太平洋国家呼吁澳大利亚通过气候法案；
乌克兰火车站遇袭 至少15人死亡；
Advertisement
日本计划在冬季前重启9个核反应堆。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

网络安全中心敦促小企业主注册新域名防冒名诈骗

多重压力：新报告揭新冠疫期澳大利亚女性所受影响更严重

分享

Latest podcast episodes

Over the year, Chinese tourists made up the majority of those heading to Australia for a holiday

跨国团队探究旅游和公共健康之间的联系

Settlement Guide: Helping with your child’s home-based learning

学者从中国留学生角度谈疫情下的远程教育

9696_heat-wave.jpg

四川居民：酷热限电简直遭不住，浴室花洒下坐一宿

Great OCean Road, Victoria.

旅游局工作人员谈出行贵 并给出冬季出行建议