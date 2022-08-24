跨国团队探究旅游和公共健康之间的联系

在新冠病毒爆发之前，旅游业是世界上增长最快的产业。而这个行业也是受到旅行限制和大流行并预防政策影响最严重的行业之一。





新冠大流行促使人们更加关注旅游业和公共卫生之间的潜在联系。





一个由澳大利亚埃迪丝科文大学（Edith Cowan University）、土耳其迪尔哈斯大学（Kadir Has University）、宁波诺丁汉大学（University of Nottingham Ningbo China）的跨国研究团队探索了这个领域，提出旅游可能对公共卫生等社会领域发挥积极作用。





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在接受SBS中文普通话采访时，卡迪尔哈斯大学传播学院教授梅廷·科扎（Metin Kozak）博士表示，旅游业成为学术界研究对象，已经有50年有余，但同样，旅游业与其他学科有着紧密的联系。





探索旅游和公共卫生的潜在联系

他说：“旅游与许多其他学科有联系。但是，当我们检查过去五六十年来的学术成果时，我意识到，旅游业和公共卫生，或者和心理学之间，有着一片空白。这就是为什么大流行成为了一种激励，让我们思考旅游业是如何和其他学科相联系的。”





科扎教授说，从实践的角度，人们已经意识到旅游是如何帮助人们的生活的。





“比如说处于弱势地位的群体，通过参加旅游或观光活动——现在人们的需求各异，我们认为，旅游可能已成一种很好的调节工具，让他们在心理、社会或生理需求方面感觉更好。”





梅廷·科扎（Metin Kozak）博士 (Supplied) 研究团队关注弱势群体和儿童（的旅游），包括那些患有痴呆症或自闭症的人，“这些人需要特殊的疗法，无论是在家中，还是在不同地方度假的时候”，他说。





科扎教授说，基于有关残障的医学文献，研究人员探讨了弱势群体在旅行时的动机、障碍和经验，为卫生专业人员和旅游业从业者提供了有效的信息。这些问题促使旅游商业产生战略转变，根据复杂的、有时很难察觉的健康状况，满足特殊旅行者及其照顾者的需求。





他认为，在旅游过程中，人与人之间不断地探索，以了解对方的需要和困扰。在游客与游客、游客与公众的互动中，推进积极效益的产出。





研究团队提出一个理论框架，认为旅游业和公共健康之间存在联系。





他告诉SBS中文，旅游业已经被发现可以促进游客的身体、心理健康和社会福祉。因此，有必要仔细研究旅游业在全球健康中的地位。不仅对所谓的健康群体，而且针对弱势人群。





对于生活在战争地区的人们，他们正在遭受身体和情感上的影响。旅游业可以通过在后期开发特定的项目，即所谓的‘团结旅游’，来促进心理健康和心理治疗。 梅廷·科扎

仍然面临许多挑战

澳大利亚埃迪丝科文大学（Edith Cowan University）商法学院旅游与酒店管理讲师文俊（Dr Jun Wen）博士是研究团队成员之一。





他告诉SBS中文普通话，旅游体验与人们的精神、心情等心理健康方面可能存在联系，团队提出一个新的概念框架，强调旅游经验和痴呆症预防之间的关系。





“作为非药物干预的一种手段，旅游的种种体验，例如改善用餐或生活环境，都有可能刺激痴呆症患者对外界刺激做出反应，从而使得旅游成为一种潜在的干预手段。”





但是，文博士也承认，这一研究还处于理论阶段，后续的实证研究将需要大量的临床数据和对比试验。





他强调，大流行中，从业者更有意义思索旅游所承担的的社会价值。





“在这个过程中，我们应该去考虑旅游在公共卫生管理扮演一个什么样的角色”，他说，“例如新冠疫情，这是一个非常严重的公共卫生事件，旅游业遭受了非常大的一个打击。”





“旅游中，人群的移动、活动可能带来疫情的传播和扩散。所以我们就应该去思考旅游的责任，怎样更好地去看待旅游，更好地发展旅游业，让人们提高意识，怎么有责任地进行旅游。”





（请听采访）





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