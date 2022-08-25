租金“失控”：绿党为何呼吁在全澳大利亚冻结房租两年？

鉴于租金上涨、许多人难以支付的情况，绿党呼吁在全澳大利亚范围内冻结房租两年，这样人们的收入涨幅就能赶上房租的增长速度。





绿党还希望当两年租金冻结期结束后，设定租金涨幅上限，每24个月最高幅度为2%。





绿党住房事务发言人马克斯·钱德勒-马瑟（Max Chandler-Mather）说：“房租已经失控，数百万澳大利亚租房者在为支付房租而挣扎。除非政府想看到更多的家庭睡在他们自己的车里，否则需要做好工作，现在就行动起来，阻止这场危机，避免变成一场全国性的悲剧。”



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The Australian Greens housing spokesman Max Chandler-Mather. The party wants to see rent increases capped at two per cent every 24 months once the two-year suspension lapses. Source: AAP / Mick Tsikas 房地产市场分析机构CoreLogic的数据显示，在截至今年6月的12个月里，澳大利亚首府城市的租金上涨了9.1%，边远地区的租金上涨了10.8%。





绿党还提议终止对租客的无理由驱逐的条款。





尽管租金控制措施经常被批为不利于更多低成本租赁物业的建设，但钱德勒-马瑟对澳联社（AAP）说，在有关该议题的研究中，没有证据表明稳定租金和控制租金会减少住房供应。





“在某些情况下，这实际上增加了可负担住房的供应，因为一些投资者可能会出售他们的房子，这实际上是一件好事，”钱德勒-马瑟说。





他补充说，应将租金控制视为改善住房负担能力的整体策略的一部分，例如推行空置税、逐步取消负扣税和资本利得豁免，以及兴建更多公共和社会住房。





此前有报告显示，房租昂贵且租房难找，这阻碍了工作者搬迁到其它地区寻找新的工作机会。



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政府承诺在五年内在澳大利亚各地建造3万套社会和可负担住房，这是100亿澳元的澳大利亚住房未来基金（Housing Australia Future Fund）计划的一部分。





上周，住房和无家可归事务部长朱莉·柯林斯（Julie Collins）表示，住房危机是“一个供应问题”。





她说:“我们需要尽快提供更多的房屋。”





政府还将成立全国住房供应和负担能力委员会（the National Housing Supply and Affordability Council），该委员会将在制定和执行全国住房和无家可归者计划方面发挥关键作用。





上个月，柯林斯与州和领地同僚会面，这是2017年以来的首次联合住房部长会议。





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