新冠患者应该隔离几天？以下是专家们的分歧

要点 新州州长佩洛提建议将强制隔离期从目前的7天缩短为5天

专家表示任何政策改动都需要有强有力的证据支持

目前，澳大利亚的新冠感染者必须自检测出阳性之日起自我隔离至少7天。





但是本周，新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）表示，他将向国家内阁建议，将强制隔离期缩短为5天。





“我们应该有一个全国性的方案，这比各州自行其是更有利，”他说。





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佩洛提曾在上个月的会议上提出缩短隔离期，但由于最新的Omicron疫情尚未达到高峰，首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）的建议并未支持这一提议。





尽管该高峰现已过去，但澳大利亚每天仍有几十例与新冠有关的死亡报告，超过3000名病毒感染者仍在住院。



澳大利亚和世界各地的现行隔离规定

虽然澳大利亚各地对新冠阳性病例的强制性自我隔离期为至少7天，但关于这一周时间结束后该怎么做的规定因司法管辖区而异。





在除澳大利亚首都领地以外的每个州和领地，只有当您在自我隔离7天后不再有喉咙痛、流鼻涕、咳嗽、呼吸急促或发烧等症状时，您才能解除隔离。如果您仍有相关症状，您必须继续隔离，直到您的症状完全消失。





虽然首都领地居民如果仍有症状，依旧可以在第7天解除隔离，但他们不能回归工作岗位或进入高风险环境，并被建议在症状消失前尽量减少与其他人的接触。



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在新州和南澳州，一旦隔离期结束，您在与其他人交谈或接近时必须佩戴口罩，并在接下来的三天内避免去往高风险环境。在其它州和领地，则没有隔离后佩戴口罩的规定。





相比之下，美国的新冠阳性患者仅被“建议”隔离至少5天，而英国的感染者被建议“尽量”呆在家中，5天内避免与其他人接触。



保持隔离期不变的理由

墨尔本伯内特研究所的流行病学家和副首席研究员麦克·图尔（Mike Toole）教授说，新研究显示大约50%的新冠患者在5天后仍具有传染性。





“在10天时，几乎没有人具有传染性，所以在5天和10天之间，你需要决定：人们应该远离社区的最佳时间是什么时候？”他告诉SBS新闻。





“鉴于目前的证据，我认为当前的7天是相当不错的。即使有些人在7天后仍有传染性，但大多数人已经没有了。”





图尔教授说，他认为澳大利亚如今“没有理由”承担缩短强制隔离期的风险，特别是当它会造成更多的长期新冠患者和进一步的劳动力短缺问题时。





“在我们有更多证据之前，我们不会通过这样做获得任何好处，”他说。





“目前的基本前提应该是减少传播。通过这种方式，我们将减少住院人数，减少死亡人数。就是这么简单。”



缩短隔离时间的理由

维州迪肯大学流行病学教授凯瑟琳·贝内特（Catherine Bennett）表示，目前隔离对传播率的影响不能被夸大，这一点至关重要。





她告诉SBS新闻：“目前被隔离的感染者将不到一半，因为很多人甚至不知道自己感染了。”



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“并不是说（隔离）没有帮助，但即使是那些确实隔离了7天的人，在进入隔离室之前往往也是有传染性的，所以无论如何这并不能涵盖他们的全部经历。”





贝内特教授说，如果缩短隔离期，当局需要平衡对病毒进一步传播的担忧，与居家一周可能阻碍一些人接受新冠检测的情况。





她说：“如果人们说，‘好吧，如果只隔离5天，我可能可以勉强忍受，7天就不行了，那我可不想检测出来’，这就破坏了一切。”





“因此，隔离多长时间并不重要，因为你有更大比例的人根本不参与检测或隔离。”





贝内特教授说，无论决定采取何种方式，都必须以证据为基础。





“我认为非常重要的是，要有强有力的建议来支持隔离后一周内该怎么做，无论隔离时间有多长，并且真的要大力鼓励人们不要进入高风险环境，避免人口稠密的室内区域，要佩戴口罩，”她说。





“也许这将是更重要的......真正强化了需要更长时间的谨慎的重要性。”



为何免疫力低下人士对“没有隔离的未来”感到担忧

澳大利亚医学协会（AMA）副主席麦克穆伦（Danielle McMullen）博士说，鉴于新冠的性质，很难预测是否或何时可以完全废除强制隔离规定。





但她表示，如果真的发生了，当局必须确保公共卫生措施仍然到位，以降低患病风险，尤其是在弱势群体中。





麦克穆伦博士告诉SBS新闻说：“我们知道有很多人一直在为我们现在的社会如何开放而挣扎，那些更有可能因新冠感染而患上严重疾病的人此刻感到相当紧张，一直在把自己隔离起来，或真正改变他们的行为以减少他们感染新冠的风险。”





澳大利亚残障人士协会主席山姆·康纳（Sam Connor）说，如果当局完全取消强制隔离，这些担忧将会加剧。



“41%的人口面临新冠重症或死亡的风险，”她告诉SBS新闻。





“这包括所有患有癌症的儿童、所有心脏病患者、所有肥胖症患者，这是一个非常非常可怕的数字。”





康纳女士说，她特别担心所有额外的长期新冠病例会对个人和医疗系统产生影响。





“虽然我爱我的社区，但我不希望制造更多的残障人士，”她说。





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