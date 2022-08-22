“新冠长期症状”相关介绍

世卫组织委托进行的一项研究认为，“新冠长期症状”可持续至少两个月，并且无法诊断为其它病症。
世卫组织表示：“‘新冠长期症状’包括疲劳、气短和认知功能障碍。”
世卫组织补充说：“急性新冠症状恢复后，可能又出现新的症状，或者最初的感染症状一直持续。这些症状可能会随着时间的推移而波动或复发。”
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一项名为《德尔菲（Delphi ）共识对“新冠长期症状”的临床病例定义》的研究对“新冠长期症状”的临床定义作了解释。这项研究认为，较大的年纪和性别差异是导致人们出现“新冠长期症状”的因素，其中报告说女性有更多持续的健康问题。
对于“新冠长期症状”的患者数量，目前相关方面还没有做出明确的估计。
英国国家统计局使用英国本地新冠感染调查数据报告说，截至2022年1月31日，有150万人报告自己患有“新冠长期症状”。
新南威尔士州的一项研究发现，在被确诊感染新冠病毒的人中，大约有5%的人有“新冠长期症状”。
Credit: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images
维多利亚州卫生与公众服务部列出的“新冠长期症状”可能包括：
气短
咳嗽
疲劳
注意力/记忆问题
情绪变化：焦虑、抑郁、压力、内疚感
丧失嗅觉或味觉
头痛
睡眠有问题
心慌/心悸/心跳过速/胸痛
皮疹
肌肉酸痛和关节痛
澳大利亚卫生与福利研究所（The Australian Institute of Health and Welfare）正在推进一个项目，将新冠病例数据与全国行政管理数据联系在一起。预计这将可以启动对“新冠长期症状”的研究。
此外，昆士兰大学还获得了两项独立研究的资金，以研究包括病毒引起的血管并发症和对脑细胞的潜在长期影响。
皇家澳大利亚全科医师学会 (RACGP)制定了全科医生照看患有“新冠长期症状”的成年患者的指南。
Credit: AAP/Martin Pope/SOPA Images/Sipa USA
皇家澳大利亚全科医师学会也为患者发布了一份应对与“新冠长期症状”有关的手册，如疲劳或其它症状。
即使专家们在受到“新冠长期症状”影响的人数问题上意见不一，并且相关研究项目才刚刚开始，但越来越显而易见的是，即便在新冠疫情结束之后，“新冠长期症状”仍将成为未来几年内需要面对的一个问题。
如果您有以下任何症状，请立即拨打000紧急服务电话，并告诉电话接线员您之前被诊断感染了新冠病毒：
严重呼吸短促或呼吸困难
严重的胸痛或压迫感
新的或复发的发烧
注意力下降和思维混乱加重
起床困难
如果您感染新冠病毒康复后出现其他症状，请联系您的
家庭医生或其他医疗服务提供者。（来源：Healthdirect）
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