新西兰将加倍接收打工度假者 以解决劳动力短缺问题

新西兰将对其移民规则进行临时修改，通过一项旨在填补劳动力缺口的打工度假计划，在明年吸引1.2万名工人。





对工人的争夺是如今全球趋势的一部分，这一趋势助推了新西兰的工资，对新西兰储备银行遏制通货膨胀构成挑战，上周，新西兰储备银行将官方现金利率提高到了2015年9月以来的最高水平。





新西兰移民部长迈克尔•伍德（Michael Wood）在一份声明中说：“这些措施是为了向那些受全球工人短缺影响最严重的企业提供即时帮助。”





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他补充说，打工度假计划的目标是将接收人数增加一倍。





伍德说，一些在岸打工度假者的签证也将延长6个月，以留住现居新西兰的工人。





同时，那些以前持有打工度假签证但因大流行病而无法前往新西兰的人，也将从10月起获得新的为期12个月的签证。



此外，政府还将允许一些部门向技术移民工人支付低于新的工资中位数要求的工资。这些行业包括老年护理、建筑和基础设施、肉类加工、海产品和探险旅游。





一份政府声明表示，此举将使那些传统上依赖低薪移民的部门有时间改善对国内工人的吸引力和留人比率，优先培训新西兰人，并投资于技术和新的商业模式。





伍德先生说：“各种技能水平和行业都出现了劳动力短缺的挑战。”





“在这方面，新西兰并不孤单。”





“我们知道这些措施将有助于填补技能差距，因为企业正在努力实现更具生产力和弹性的经营方式。”





在采取这些措施之前，新西兰第二季度的失业率为3.3%，同时期的工资也同比增长了3.4%，是14年来的最快增长。





与此同时，澳大利亚的失业率为3.4%，是1974年以来的最低水平。



上周，新西兰储备银行将官方现金利率提高了50个基点至3%，这是连续第七次加息以控制通货膨胀。





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