维州政府宣布新开两家儿童呼吸道诊所 持国民医保卡与否均免费

今天（周四），维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）和卫生部长玛丽·安妮·托马斯（Mary-Anne Thomas）宣布，两家专为儿童所设的全科医生呼吸道诊所即将开始运营。





这两家儿童全科医生呼吸道诊所均位于墨尔本，一家将从下周一开始接诊，距皇家儿童医院（Royal Children’s Hospital）仅数分钟步行路程。另一家位于莫纳什儿童医院（Monash Children’s Hospital），将于9月开始运营。





安德鲁斯说：“患呼吸道疾病的儿童到急诊室就诊的人数创下记录，随着春季到来，社区对医疗服务的需求将会持续。”





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“两家诊所是我们减轻维州卫生系统压力的计划之一，希望确保所有维州人都能更快获得所需的医疗护理，同时这些服务离家更近。”



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据维州政府介绍，虽然儿童可以在维州任何一家全科医生呼吸道诊所就诊，但这两家新诊所将专门针对让低至中度症状的儿童，让他们在更适合儿童的环境中接受免费和即时治疗。





两家儿童呼吸道诊所预计每周共接诊达150名病人，政府希望，新诊所的开设能避免不必要到急诊室的就诊，从而有助减少对医院系统的需求。





维州政府表示，不管是否持有国民医疗保健卡（Medicare card），到这两家诊所就诊均为免费。诊所每周开放七天，工作日开放时间约为傍晚6时至晚上11时，周末具体开放时间则有待下周确定。



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诊所将配备符合资格的临床医生，包括全科医生和护士。新冠阳性患者或无法前往诊所的患者将可选择远程医疗。





除去这两家新诊所，目前维州有52家全科医生呼吸道诊所，其中37家在墨尔本大都市区，15家在维州边远地区。这些诊所向所有人免费看诊，无论患者是否持有国民医疗保健卡。





维州儿童仍可到各家全科医生呼吸道诊所就诊，许多诊所每周七天开放，运营时间也有所延长。



LISTEN TO 第三波新冠疫情回落的速度比模型预测的要快。但在维州公立医院，因漫长的病床等待而发生的令人痛心的故事表明，疫情对医院造成的压力犹存。联邦卫生部长警告说，这种情况还将持续数周。 SBS Chinese 21/08/2022 05:07 Play

今年冬天，维州卫生系统面对来自社区的医疗需求之高前所未有，与2020年和2021年相比，感染新冠、流感和其它呼吸道疾病的病例增加了数千例。





尽管春天即将来临，但仍有大量患有呼吸道疾病的儿童前往医院急诊部门。





当局预计进入春季后花粉症患者将会增加，人们患雷暴哮喘的风险也会增加。





此前，维州最新季度数据显示，由于流感季和新冠疫情，维州医疗系统面临着前所未有的压力。



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