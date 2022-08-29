澳大利亚每日COVID-19要闻：各州和领地的每日新增病例降至四个月最低点

要点 即日起，新州养老金领取者和优惠卡持有人可获得多达10次的免费快速抗原检测（RATs）试剂

全国内阁将于周三决定是否缩短强制隔离期

免费流感疫苗服务将于8月31日截止

周一，澳大利亚报告了至少11例COVID-19死亡病例，其中新州和维州各4例。





澳大利亚各州和领地每日新增的新冠病例数量继续下降。





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维州计划在2023年和2024年为1万多名新晋护士和助产士提供免费护理教育，该计划引起了行业领袖的批评。





澳大利亚私立医院协会首席执行官迈克尔·罗夫（Michael Roff）表示，这对该州的公立医院系统来说不是一个好消息。





他说：“维州的公立医院已经在COVID-19、流感和大量择期手术积压的压力下痛苦不堪。”





“他们目前依靠私营部门来帮助他们管理所有这一切。如果私营部门失去医院，公共系统的压力只会增加。”





从今天开始，养老金领取者和其他符合条件的优惠卡持有人可以从任何新州服务中心、移动服务中心或灾难恢复中心领取多达10次的免费快速抗原检测（RATs）试剂。



周三，全国内阁可能将目前新冠阳性患者的隔离期从7天减少到5天。





昆士兰大学的研究人员表示，新冠疫情对女性产生了重大的财务和心理影响。





首席研究员泰瑞·菲茨西蒙斯（Terry Fitzsimmons）博士表示，女性在封锁期间要么减少工作时间，要么完全停止工作。她们比男性承担了更多的家务劳动。





澳大利亚各州和领地免费接种流感疫苗的服务将于8月31日结束。





各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：



查看各州和领地COVID-19检测点：



若您快速抗原测试呈阳性，可在此登记：



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