澳籍难民作家Anh Do的童书为何在美部分学校被禁？

据透露，澳大利亚难民、作家和艺术家Anh Do写的17本儿童书籍在美国的一个学区被禁。





美国笔会（PEN America）是一个旨在捍卫言论自由的非营利组织，该组织报告说，Anh Do所创作的WeirDo系列图书在宾夕法尼亚州Central York的课堂里被禁。





美国笔会所发布的《学校禁书索引（Index of School Book Bans）》中显示Anh Do的书籍被禁。书籍在美被禁的情况在2021年7月1日至2022年3月31日期间出现，总的来说，该组织发现大约有470本书在15个学区的课堂内被禁止。





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美国笔会在其网站上指出：“这些构成了针对课堂使用的禁令，即使在学校图书馆仍有这些书的情况下。”





Anh Do是ABC节目《Anh的名人画像（Anh's Brush With Fame）》的主角，也是阿奇博奖（Archibald）的入围者，他是获奖作品《最快乐的难民（The Happiest Refugee）》的作者，该书讲述了他的家人从越南乘船来澳定居故事。





他还出版了该故事的儿童版，名为《小难民（The Little Refugee）》。





据《澳大利亚人报》报道，Anh Do从未被告知这一禁令。



The Little Refugee book was written by Anh Do and Suzanne Do, with illustrations by Bruce Whatley. Source: AAP / Allen and Unwin 在学生的强烈要求和广泛的批评声中，Central York的禁令最终在去年被推翻。





Central York学校董事会于2021年9月20日发表了一份声明，试图解释为什么禁止使用多样性委员会资源列表（Diversity Committee Resource List）中所列的内容。





董事会说：“我们试图做的是平衡合法的学术自由与可能性质过于激进的文学或内容，可能更倾向于灌输而非适龄的学术内容。”





它说，董事会于2020年11月9日作出决定，以便对内容进行审查，但承认这花了太长时间。





禁令是在“黑人的命也是命”的抗议活动之后发布的，批评者指出，被禁的大部分内容是有色人种的作品或关于他们的作品，其中包括美国民权活动家罗莎·帕克斯（Rosa Parks）和诺贝尔和平奖得主马拉拉·优素福扎伊（Malala Yousafzai）的作品及关于她们的作品。





美国笔会说，由于禁令的“全面性和临时性”，有14个系列的书籍被点名，包括WeirDo系列。





其他书目包括萨迪亚·法鲁奇（Saadia Faruqi）的Yasmin 系列和安德烈·米多索（Andres Miedoso）的Desmond Cole Ghost Patrol 系列。





Anh Do的书当时不允许在Central York学区的任何课堂内容被使用，而该社区有5000多名学生。





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