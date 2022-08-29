疫期莫里森建议签证持有者离澳 为何阿尔巴尼斯称此举“不明智”？

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）批评前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）在新冠疫情期间让临时签证持有者回家，称其言论让许多人“对澳大利亚心生反感”。





2020年4月，人们担心国际学生和其它访问签证持有者得不到政府支持，在此情况下，莫里森表示，澳大利亚必须将重点放到本国公民身上。





莫里森说：“尽管在情况好的时候，有旅行者来到澳大利亚是件好事；但在这种时候，如果你是这个国家的游客，现在是时候……回家了，”他补充说，旅行者可以得到他们自己国家的支持。





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“对于那些在澳大利亚的背包客，如果他们是护士或医生，或者有其它关键技能，能够在这场危机中真正帮助我们，那么他们就会有机会。”





莫里森表示：“但我们的重点和优先事项是用现有的经济支持来支持澳大利亚人和澳大利亚居民。”



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由于新冠疫情，澳大利亚目前面临着严重的技能人才短缺。阿尔巴尼斯说，让这些签证持有者离开澳大利亚并非好举措。





周一，阿尔巴尼斯于堪培拉在澳大利亚国家新闻俱乐部发表讲话时说：“在疫情期间，告诉所有临时签证持有者让他们离开，没有给他们提供收入和支持，这可能不是最明智的决定，这意味着他们中的许多人带着对澳大利亚的反感离开了，这种情绪蔓延开来。”





“我们拥有一个全球化的劳动力市场，我们需要提高我们的声誉。”





“澳大利亚是一个适合生活或旅游的好地方，我们需要始终牢记这一点，我认为当时采取的一些行动是不明智的，”阿尔巴尼斯说。



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阿尔巴尼斯在回答一个问题时做出上述评论，该问题提出他是否会按照商界的要求将每年移民人数上调。





外界猜测，政府可能会利用举行在即的就业和技能峰会将移民人数增至20万。该峰会定于本周四和本周五举行。





阿尔巴尼斯在讲话中未承诺任何新数字，但他表示，这个问题“不仅仅是数字”，澳大利亚必须采取更多措施、努力填补技能人才短缺，而不是只考虑临时移民。





他说，在护理、酒店和工程等关键领域，应该有更多的途径允许外国工作者永久移民澳大利亚。





“我们需要更多永久移民的途径，而不仅仅是临时劳动力。”



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“有些领域和职业……我们不是面临一年的技能人才短缺，而是几十年。”





“在我看来，你培训一个人，让他们在这里工作几年，然后再去找其他人做同样的工作，这是非常低效的。”





“更好的做法是让人们对这个国家有一种归属感和拥有感。”





但他强调，这必须在允许澳人首先填补技能缺口的需求之间取得平衡。





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