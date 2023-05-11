【各界斥財案「孤寒」】總理稱出身貧寒的他「感到自豪」

要點 艾巴尼斯為預算支出辯護，稱這是「負責任」的預算並且「照顧到人民」。

反對黨認為，這將為本已壓力重重的中等收入家庭增加利率壓力。

預計當前財政年度將出現 42 億元的預算盈餘，未來三年將出現赤字。

艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，作為在公共房屋長大的人，他為預算「感到非常自豪」，儘管其財案被倡議人士詬病指完全冷落了基層人士。





聯盟黨斥工黨 146 億元的生活成本計劃將加劇通脹危機。艾巴尼斯反駁了該說法。





預算大幅擴增了對單親父母和醫療保險的資助，但對低收入租房人士和尋工津貼領取者的支持只是適度增加。



倡議人士警告，這些措施會讓成千上萬的人深陷貧困。但艾巴尼斯頻頻提及自己與單身母親的童年，並堅稱工黨已經平衡了受苦者眼前的需求和長期財政責任。





他向 SBS 新聞宣稱：「當年來自 Marrickville 的小男孩會說這是一項照顧人民的財案，並會產生積極的影響。」





「我們做這一切是為了提供一筆負責任的預算，減輕家庭壓力而不會增加通貨膨脹。」



聯盟黨也攻擊財案，聲稱支出將加劇通貨膨脹，但艾巴尼斯警告他的批評者稱：「你不能兩全其美」。





他指：「我們認為我們已經取得了平衡。」





財政預算文件顯示，對富有人士的第三階段減稅成本將激增，艾巴尼斯重申工黨沒有廢除該項的計劃。





他指沒有考慮到這一點，其立場沒有改變。



政府還計劃提高尋工津貼、學生津貼和青年津貼的基本支付率。





財案預測本財政年度將出現 42 億元的盈餘。但未來三年將出現赤字，儘管比預期中低。





較高的商品價格和強勁的勞動力市場推動了政府 80% 的收入增長，因此財政預算案結果比以往大幅改善。



收聽節目 商品價格高企助減少本年財赤一半以上 SBS Chinese 25/10/2022 06:29 Play

達頓表示預算將推高利率

反對黨領袖達頓（Peter Dutton）表示，預算將為本已壓力重重的中等收入家庭增加利率壓力。





他週三向天空新聞（Sky News）指出：「在這個預算下利率會更高且持續時間更長，這對澳州家庭來說將是雙重打擊。」





「對於這些家庭來說，他們目前正在苦苦掙扎，但這個預算對他們來說根本沒有任何幫助。」



除了生活開支計劃外，財案還投資了 35 億元用於全民醫療保險（Medicare）措施，以提高優惠卡持有人和 16 歲以下兒童的全額報銷（Bulk Billing）。





財案將 30 億元用於能源津貼，其中 500 萬戶家庭將獲得高達 500 元的援助，而 100 萬企業將獲得高達 650 元的援助。





能源補助意味著電力價格漲幅將比預期低 25%，而天然氣價格漲幅將降低 16%。





財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，電價減免將是有針對性的，收到的金額將取決於人們居住在哪個州或地區。





他指：「我們將確保在法案中提供這種援助，而不是向人們發放現金支票。」





「鑑於天然氣和煤炭上限以及能源補助這兩個能源計劃互相配合，電價將遠低於以往。」



影子財長泰勒（Angus Taylor）表示，家庭仍會為能源支付更多費用，並聲稱週二已證實工黨未能將電價降低 275 元。





他稱：「現在很清楚，這項預算違背了承諾。」





「我們希望政府能減輕通脹壓力。這份財政預算案並不能達成。」





能源消費者協會（Energy Consumers Australia）行政總裁加拉格爾（Lynne Gallagher）表示，能源津貼措施將提供可喜的救濟。





她指出：「聯邦財案同時提供緊急援助及幫助消費者控制能源成本。」





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