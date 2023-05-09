【財案2023】你是贏家還是輸家？

每年財政預算案都有人歡喜有人愁，本文整理了2023-24年財案中的「贏家」與「輸家」。

Graphic showing a thumb up and thumb down.

Here are the winners and losers from Tuesday's budget.

財政部長查默斯（Jim Chalmers）今晚（5月9日）公佈工黨上任後的第二份財政預算案。

今次財案的贏家包括病人、單親家庭、改用節能設備的業主和小企業、家暴受害人等；而簽證申請人、跨國企業、煙草行業等就成為輸家。
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贏家

病人

財案將撥款35億元，擴大國民保健（medicare）可申請的費用回扣（bulk billed）。

16歲以下人士、養老金領取者和其他優惠卡持有人，看家庭醫生的費用回扣增至原來的三倍。這項令看病幾乎免費的措施將惠及1100萬人。

遠程電話問診telehealth在20分鐘以內的服務也包含在內。

單親家庭

單親父母的育兒津貼把子女年齡上限從8歲提高至14歲，預料可令約5.7萬個家庭多獲得6年的資金支持。

以單親媽媽佔多數的津貼領取者，將可以每兩星期多獲得176.9元。加幅高於尋工津貼JobSeeker。
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業主

財案將撥款13億元成立新的基金，為改善物業能源效率的業主提供低息貸款。

該資金包括3億元用於升級公屋的能源設施，可為約6萬個家庭解約能源費用。

家暴受害人

財案總共撥款5.9億元加強打擊家庭暴力。其中，聯邦和州地政府合作的全國項目，將在未來兩年為前線服務人員提供額外1.59億元。

一項為逃離家暴的女性而設的試行補貼項目將延期至2025年初，資金用於家庭法律系統、緊急住宿服務、早期介入服務等。

當局也在未來4年撥款650萬元檢討現行處理性暴力案件的法律制度。

富人

查默斯公佈財案時未有提及
前政府實施的減稅計劃第三階段
，這意味著工黨不會取消該措施。

在此措施下，富裕階層可在未來10年獲得總共超過2000億元的稅務優惠。
Prime Minister Anthony Albanese and Treasurer Jim Chalmers standing and shaking hands.
總理艾巴尼斯和財長查默斯公佈財政預算案。 Source: AAP / Mick Tsikas

輸家

簽證申請人

從今年7月開始，幾乎所有簽證的申請費用都將增加至少6%。旅遊簽證申請人將要額外支付40元，達到190元；背包客要多給130元，達到640元；國際學生則升65元至715元。

商業創新及投資簽證計劃（Business Innovation and Investment Program）的申請費更大漲四成。

政府表示，此舉可每年增加收入超過1億元，用於改善簽證審批程序。而唯一不加價的是針對太平洋島國的簽證。

高額公積金存款人

從2025年中開始，公積金存款超過300萬元的部份，稅率將從15%增至30%。
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跨國企業

從2024年1月1日開始，大型國際企業將需要繳交最多的稅。

一間跨國企業，無論它在海外的稅率多少，在澳洲都要被征收達15%15%的稅款。例如，某公司在海外交稅13%，則在澳洲要支付2%。

煙草行業

財案將對煙草加收5%的稅，令每條煙的平均價格升至50元。此舉將可為國庫帶來額外30億元收入。

電子煙將受到管制
，非處方及一次性電子煙將被禁止。

有贏有輸

一些群體可能在財案中受惠，但被認為並不足夠。

以下的福利金領取者，每星期可獲額外20元的津貼，但倡議人士認為紓困力度並不足以應對需求：
  • JobSeeker 
  • Youth Allowance 
  • The Partnered Parents Payment 
  • Austudy 
  • ABSTUDY 
  • The Youth Disability Support Pension  
  • The Special Benefit Payment
低收入人士的Commonwealth Rent Assistance租金補貼雖然也增長15%，但該數字被認為追不上租金上漲幅度。

由於政府將允許病人憑處方一次購買兩個月份量的藥物，藥房業界指此舉會令大量小商鋪收入銳減。
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Published 9 May 2023 9:57pm
By Finn McHugh
Presented by Koma Cheng
Source: SBS
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