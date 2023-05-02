【財案前瞻】55 歲以上領取尋工者津貼人士福利金額預計將增加

雖然一些工黨的後排議員早前寫信要求總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)增加尋工者津貼的福利金額 ， 但總理已經排除了全面增加福利覺悟的可能性。





財長查默斯（Jim Chalmers）對國家廣播電台（Radio National）表示，雖然財案中其他有關生活費用補貼的措施不會局限於某一個群體，但在尋工者津貼上為 55 歲以上的人士提高津貼是有其背後的經濟原因。





查默斯說：『最有可能長期失業的群體是55歲以上的人，這個群體又以女性為主，目前失業人口中最脆弱的一群便是55歲以上的女性，所以這是大家需要考慮的另一個因素。』





消息指，政府正準備為有關人士提高每天的補助金約$ 50 ,以減輕女性和長期失業者面對不斷增加的生活開支。





但其他領取尋工者津貼的人士則需要等待將來的財案決定是否也會增加他們的福利津貼。





查默斯今早亦對澳洲廣播公司表示：『這是承認在一個人的工作生涯接近尾聲時是較難找到一份新的工作。』





預計有超過 220,000 名 55 歲以上的人士將會從中受益。但其餘超過 680,000 名同樣是領取尋工者和青年津貼的人則未能受惠。





現時，一些 60 歲或以上並已經尋工超過 9 個月而仍然失業的人士，經已可以獲得每兩個星期達$ 745元的津貼，比一些在60 歲以下沒有孩子的單身人士則只有$ 693 的津貼為高。





政府一直受到福利團體和一些工黨議員的壓力，要求提高尋工者補貼金額。





四名工黨議員於上星期簽署了一封由澳洲社會服務議會的信件，要求政府增加津貼，同時， 其他不少工黨議員亦公開支持有關要求。





聯邦政府於上月任命的一個專家小組建議將尋工者津貼大幅增加至每兩星期略低於 $1000元。 但有關建議預計將花費 340 億元，建議最終被財長查默斯拒絕。





總理艾巴尼斯於昨天（1／5）在達爾文舉行的新聞發布會上表示，政府將在財案中制定「提高生活水平的全面計劃。」





他說：『大家會在八天後看到財案中的一系列其他措施，這些措施源於我們對國民正面對艱難的時刻。 我們亦經歷了全球通貨膨脹。 因此，我們需要確保在控制通脹的同時，我們也能盡力為大家提供經濟援助。』



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