【財案前瞻】工黨取消中低收入者減稅「等於加兩次息」

前政府從2018年起對中低收入人士的減稅措施被工黨完全廢除，預計成千上萬的打工仔新一年將收入銳減。

How will businesses get tax relief from the Australian budget 2022-23

預計1000多萬中等收入者將在2023-24財案中面臨史上最大的一次加稅。 Source: Getty / Getty Images

聯邦政府將於今年5月公佈2023-24財政預算案，預計1000多萬中等收入者將面臨史上最大的一次加稅。

莫理遜政府撥款110億元實施的中低收入者減稅措施將被工黨終止，年收入低於12.6萬元的人士，可能要交多1500元的稅款。

屆時，年收入5萬元者，稅後收入將減少3.4%，即每星期少29元；平均工資為9萬元的人將受到收入減少2.1%的打擊；年收入10萬元則將減少1200元。

而工黨政府將繼續實施前政府的第三階段減稅。從2024年年中開始，年收入在45,000元以上的人獲得減稅，年收入低於85,000元的人士，情況也會比有中低收入者減稅的情況下更糟。
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財長查默斯（Jim Chalmers）已確認，不再繼續實施這項在2018-19財年引入的減稅措施。

該措施是譚保政府最初對個人入息稅制度進行三階段改革的一部份：最初設定為530元，惠及收入在3.7萬至12.6萬元之間的人；2019年大選之前，減稅金額增至1080元。退稅在人們完成年度報稅後進行，大部份在7月至10月退回給打工仔。

去年3月，時任財長費登堡（Josh Frydenberg）在將於2021-22財政年度結束的減稅政策中增加了適用於全體國民的420元，以幫助民眾應對通膨。這令減稅金額共達到1500元。

獨立經濟學家Chris Richardson表示，減稅措施終結，將通過經濟、高通脹和儲備銀行的緊縮貨幣政策而令家庭感受到財政壓力。
這是一筆巨大的（減稅）資金，相當於加兩次息。
減稅政策改變，意味著收入約為126,000元的人士，實際工資會有很大變化。一個收入為125,999澳元的人的稅後工資將減少420元，而收入多1元的人將沒有變化。

減稅結束將有助於政府降低財政赤字和公共債務總額。

2022-23財政年度總值約418澳元的退稅額，預計在2023-24年度將下降到360億元。而下一財政年度的個人入息稅總額預計將從2801億元攀升至創紀錄的3041億元。
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Published 10 April 2023 4:30pm
By Minyue Ding
Source: SBS
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