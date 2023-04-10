【財案前瞻】工黨取消中低收入者減稅「等於加兩次息」

聯邦政府將於今年5月公佈2023-24財政預算案，預計1000多萬中等收入者將面臨史上最大的一次加稅。





莫理遜政府撥款110億元實施的中低收入者減稅措施將被工黨終止，年收入低於12.6萬元的人士，可能要交多1500元的稅款。





屆時，年收入5萬元者，稅後收入將減少3.4%，即每星期少29元；平均工資為9萬元的人將受到收入減少2.1%的打擊；年收入10萬元則將減少1200元。





而工黨政府將繼續實施前政府的第三階段減稅。從2024年年中開始，年收入在45,000元以上的人獲得減稅，年收入低於85,000元的人士，情況也會比有中低收入者減稅的情況下更糟。



財長查默斯（Jim Chalmers）已確認，不再繼續實施這項在2018-19財年引入的減稅措施。





該措施是譚保政府最初對個人入息稅制度進行三階段改革的一部份：最初設定為530元，惠及收入在3.7萬至12.6萬元之間的人；2019年大選之前，減稅金額增至1080元。退稅在人們完成年度報稅後進行，大部份在7月至10月退回給打工仔。





去年3月，時任財長費登堡（Josh Frydenberg）在將於2021-22財政年度結束的減稅政策中增加了適用於全體國民的420元，以幫助民眾應對通膨。這令減稅金額共達到1500元。





獨立經濟學家Chris Richardson表示，減稅措施終結，將通過經濟、高通脹和儲備銀行的緊縮貨幣政策而令家庭感受到財政壓力。



這是一筆巨大的（減稅）資金，相當於加兩次息。

減稅政策改變，意味著收入約為126,000元的人士，實際工資會有很大變化。一個收入為125,999澳元的人的稅後工資將減少420元，而收入多1元的人將沒有變化。





減稅結束將有助於政府降低財政赤字和公共債務總額。



