生活成本不斷上升 澳洲打工仔今年「加人工」能否與通脹睇齊？

要點： 公平工作調查專員署面臨著提高最高工資的壓力；

工會呼籲上調工資 7% —— 意味一名全職工作者領取的最低工資約增加 57 澳元；

商業團體表示，僱主只能承擔加薪 3.5% 。

一名全職的零售助理表示：「我們是工薪階層的窮人。由於負擔不起生活開銷，我沒辦法平衡工作和生活。」





有關的情況和訴求已向公平工作調查專員署提交。目前它正就是否大幅上調低薪工作者的薪酬作出考慮。





現今，由於一而再再而三上調的利率及高通脹，使不少家庭面臨巨大的經濟壓力。在這情況下，將最低工調上調變得極為重要，但要作出這一個決定並不容易。目前專員署正考慮是否大幅上調低薪工作者的薪酬。



商業團體如何對待加薪？

商業團體表示，對於 260 萬只賺取最低工資的工人，企業只能承擔 3.5% 的工資上漲。





澳洲工商總會（ACCI）、澳洲雜貨零售商協會（Master Grocers）等組織表示，考慮到多行業所面臨的壓力，3.5% 的是一個合理的數字。





澳洲工商總會是全澳最大的商業組織，該會提出了 4% 的工資增長，其中包括0.5% 的退休公積金。這意味著將最低工資上調至每周 841.04 澳元。





澳洲工商總會行政總監麥凱勒（Andrew McKellar）表示：「商業團體支持加薪，但必須是合理且負責的。」





另一邊廂，澳洲零售商協會（Australian Retail Association）呼籲將薪金上調3.8%。





生活成本壓力正在緩解，但仍然很高。



澳洲統計局（ABS）季度消費者物價指數顯示，截至 2022年12月，年通脹率為7.4%。





該局發布的月度指數顯示，截至 2023年2 月，年通脹率為 6.8%，相較去年有所下降。



工會：怎樣的工資漲幅是合理的

工會認為，就目前的通脹率來看，若根據澳洲工商總會和雜貨零售商的提議，將令最低工資的全職工作者的年薪實際減少 1500 澳元。零售商的建議實際上導致他們的實際年薪減少約 1350 澳元。





澳洲工會理事會（ACTU）認為，工資應提高 7%，即全職工作者的最低工資每周增加約 57 澳元，每年增加約 3000 澳元。



該工會認為，若工資漲幅達 7% 可以讓工作者負擔得起當前的生活成本。





去年，公平工作調查專員署決定最低工資的年度薪金增長為 5.2%，以及為勞資裁定僱員漲薪 4.6%。然而，這一個決定卻遭受僱主團體的抨擊。





他們表示，這將危及就業並加劇通脹





今年亦出現了類似的爭論。





工會方面認為，通脹由企業利潤驅動，企業從緊張的供應鏈中獲益，而供應鏈緊張很大程度上由烏克蘭戰爭造成。





全國總工會（Australian Council of Trade Unions ）秘書長麥克馬納斯（Sally McManus）表示：企業並未受到影響。



「在疫情復甦和通脹期間，企業的業績是不錯的。2022年企業利潤增長了18.9%，破產數量創歷史新低，企業有能力承擔加薪。」





澳洲工商總會的麥凱勒表示，工資大幅增長將為小型和家庭企業帶來無法承擔的經濟壓力。





他表示：「像住宿、餐飲、零售、行政、藝術和娛樂這樣依賴勞資裁定協議的行業，在過去兩年中利潤都下降了。」





澳洲儲備銀行（RBA）在本周的聲明中表示，工資增長「與通脹目標一致，前提是生產率有所提高。」



就業及勞資關係部長博克（Tony Burke）表示工資增加跟不上通脹步伐。 儲備銀行預計，隨著勞動力市場趨緊和通脹上升，工資增長將會增加。





但是，考慮到經濟中有限的閒置產能和處於歷史新低的失業率，儲備銀行對引發「價格-工資螺旋」的風險保持警惕



低薪工作者的困境

麥克馬納斯表示，去年的決定之後，並未出現價格-工資螺旋。





她說：「去年 5% 的增長對總體工資增長幾乎沒有影響。僱主不應一再用不可信的論據來證明實際減薪是合理的。」





雖然工黨政府的報告中沒提出上調的具體幅度，但它提出了一個首選方案：「澳洲政府建議，工作調查專員署確保澳洲低薪工作者的實際人工不會減少。」





就業及勞資關係部長博克（Tony Burke）談到低收入人群的處境。他說：「就像你試圖追趕公共汽車，但公共汽車跑得比你快。」





「賬單紛沓而至，而人們的工資沒有相應上調，我們希望確保那些低薪工作者能夠迎頭趕上。 」

