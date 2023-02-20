通脹大環境下 澳洲「加息速度」是否快於全球？

要點： 澳洲儲備銀行（RBA）行長洛菲利（Philip Lowe）警告，為了抑制通脹，未來還將會加息；

世界各地的發達經濟體都受到類似因素影響，不少國家的中央銀行亦朝著同一方向調整利率。

但部份國家未有跟隨環球方向，大力調整利率。

在澳洲，房貸持有人繼續面對利率上升的衝擊。同時，澳洲儲備銀行發出警告，表示為了遏制通脹，將會繼續上調利率。





本月，儲備銀行繼去年 5 月以來連續第九次加息，行長洛菲利提及利率上升的影響。





在上周三（2月20日）的參議院委員會聽證會之前，洛菲利表示了解民眾面臨的艱難處境。





洛菲利表示：「看到這些信件，聽到這些事情，我心情非常沉重。」，「就我個人而言，這令人不安。」





儲備銀行行長洛菲利出席聽證會。 Source: AAP / Mick Tsikas 但洛菲利表示，為了抑制通脹，提高利率是必要的；如果放任不管，這將導致「更高的利率和更多的失業」。





通脹是指價格持續上漲。隨著通脹的增加，這意味著民眾花一樣的錢，但買到的東西變少了。





而澳洲並不是唯一面臨加息的國家。經濟學家表示，發達經濟體已感受到新冠疫情、烏克蘭戰爭和大宗商品價格飆升的影響。





二十國集團中，利率的改變。 Source: SBS

全球性的「衝擊」

雪梨大學經濟學院的庫利甚（Mariano Kulish）教授表示，全球經濟在新冠疫情中遭到了集體性的「衝擊」。





這種衝擊對不同經濟部門的影響非常不同。它改變了很多需求，他向 SBS 新聞表示：「隨著需求的變化，價格也相對發生變化，所以有些價格下跌，有些則漲得很高。」





庫利甚表示，澳洲、美國和歐洲的政策制定者通過各種經濟刺激措施「傾其所有應對這次沖擊」。





AMP 高級經濟學家穆西納（Diana Mousina）表示，在新冠疫情帶來的疲軟狀況中，經濟增長出現了強勁反彈。





她向 SBS 新聞表示：「在經濟逐漸回彈的過程中，澳洲並不是唯一出現高通脹的（國家），發達國家都出現了高通脹。」





庫利甚教授說，通脹率上升歸結為對商品和服務的需求增加以及世界某些地區的契約性供應鏈問題。





他說：「我們仍然生活在衝擊的餘波中，通脹率非常高，然後受到烏克蘭戰爭和大宗商品價格飆升的進一步刺激。 」





「與此同時，中央銀行有一個通脹目標，所以他們開始上調利率，力圖使通脹回到目標水平。 」



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澳洲如何應對？

澳洲儲備銀行的官方通脹目標為 2% 至 3%，它正在努力減少人們的支出以降低通脹。在截至去年12 月的一年中，通脹率已升至 7.8%，為 1990 年以來的最高水平。





儲備銀行主要透過遏制通脹措施是提高官方現金利率，這會影響銀行如何設定其利率。





本月較早時，儲備銀行再度將現金利率上調了 25 個基點至 3.35%。這是自去年 5 月以來的第九次利率上調，並達到 2012 年 9 月以來的最高水平。



洛菲利表示，雖然全球因素在很大程度上解釋了這種高通脹，但強勁的需求也增加了通脹壓力。 Source: SBS 洛菲利表示，7.8% 的通脹率「太高┌」，需要降低。他說，近幾十年來，澳洲人已經忘記了高通脹的風險。





他指：「人們真的忘記了通脹的腐蝕性以及它是如何侵蝕你的儲蓄。」「它是如何使收入不平等變得更糟，它是如何真的傷害到經濟困難的群體，所以我認為我們已經忘記了這一點，因為我們已經在那個世界生活了 30 年。」





澳洲通脹率在 1970 年代初開始上升，並在 70 年代後半期保持在 8%以上。在1990-1992年經濟衰退開始之前，它一直處於高位。



其它國家情況如何？

穆西納表示，世界各地經濟體都受到類似因素的影響，導致各國央行朝著相同的方向調整——但不一定以相同的速度。



美聯儲亦將基準利率上調 25 個基點到 4.5% 至 4.75%的範圍——這是自去年 3 月以來的第八次加息，並警告稱需要「持續加息├ 44以遏制高通脹。但美聯儲主席也承認通脹的步伐已減慢。





庫利甚教授說：「如果你看看美國，通脹率開始下降——可能沒有美聯儲希望的那麼快——但看起來它已經好轉。」





「澳洲卻還未達到美國的狀況。美國收緊政策的力度和速度都比澳洲快。」





庫利甚說，在歐洲，由於烏克蘭戰爭以及俄羅斯天然氣和石油對市場的依賴，這種情況已經惡化。





在本月，歐洲中央銀行將其貸款基準利率上調了 50 個基點至 3%——這是自 2008 年底以來的最高水平，它們亦表示在下個月再次加息。





同樣，英國央行連續第十次將官方銀行利率上調 0.5 %至 4%，創下14 年來新高。在之後的展望中，英國央行表示，通脹「可能已經見頂」，經濟衰退將沒有之前預測的那麼嚴重。



哪些國家採取了不同方法？

穆西納表示，中國受高通脹的影響較小，因為其嚴格的疫情「動態清零」政策導致該國部分地區處於封鎖狀態，因此需求沒有出現相對反彈。其年通脹率保持在 2% 以下。





她指：「那裡的中央銀行一直在降息——不是激進的——但他們在過去 12 個月裡已經降息了幾次以試圖刺激經濟，而且可能會進一步降息。」





但庫利甚提醒，不要用單一指標概括中國的貨幣政策。





他表示，阿根廷等國家並沒有堅持主流的通脹目標政策，其通脹率接近100%。上個月，阿根廷共和國中央銀行董事會將貨幣政策利率維持不變。



澳洲下一步怎麼走？

澳洲儲備銀行行長洛菲利表示，3.35% 的現金利率還未達到峰值，需要進一步加息以減緩通脹。





他說：「我認為還沒有達到頂峰，但還需要加息多少我們仍然未確定。」





「這將取決於通脹數據、支出的彈性、全球經濟的實力以及價格和工資的變化。」





穆西納表示，澳洲的利率可能將達到全球水平。



她說：「但在我們看來，我們不會到達那裡。我們認為，與全球利率相比，這裡的現金利率將穩定在較低水平。」





庫利甚教授表示，在未來幾年，他預計將看到疫情前趨勢的回歸，即溫和的增長、溫和的通脹，以及溫和的實際工資和生產力增長。





With additional reporting by AAP, Reuters





