【英國奧斯卡】 楊紫瓊再獲提名：亞裔在演藝圈「仍有漫長的路」

楊紫瓊星期日 (2 月 19 日) 在抵達頒獎禮會場時再被問及亞裔演員在演藝圈中的參與度。她向路透社表示，儘管自己獲得提名，但她相信 亞裔演員在大銀幕上出現 「還有一段漫長的路」。





她說：「我認為，這是一件永無止境的事，我們必須繼續 (爭取) 下月及不要感到鬆懈，覺得『噢！這已成事了』，直至我們達至一個常態，就是我們不再需要問這些問題。」





「當這已成為正常、當亞洲人獲提名任何類別的獎項將不再是一個令人震驚及驚喜的事，在那時候我就覺得我們已經向前邁進一大步。」



楊紫瓊在今年被譽為「英國奧斯卡」的電影獎中，以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once) 中的「王秀蓮」一角獲提名最佳女主角獎。





她此前在金球獎中因同一個角色獲頒發最佳女主角獎項。楊紫瓊在發表得獎感言時提到美國演藝圈對亞裔演員的態度。





她當時說：「(入行) 40 年了，一直堅毅不屈。這是一次精彩的旅程，經歷了很多艱苦的奮鬥，今天才能站在這裡，但我認為這是值得的。」



「我記得，我第一次來荷里活的時候...... 我來這裡並被告知：『你是少數的人』，我想：『不，這是不可能的』。」





「然後，有人問我：『你說英語？』...... 然後我說：『是的，我飛到這裡大約需要 13 小時，我就在 (這段時間) 學會了 (英語)。』」





她在星期日接受訪問時表示，希望更多亞裔人能參與幕前、幕後的崗位，特別是亞裔女性。





她指：「我們正步步邁進，我們絕對在向前邁步，且應繼續保持 (步伐)。在鏡頭前、鏡頭後，以及講故事的人，我們需要更多 (亞裔人)。因為講故事的各方面，有編劇、攝影指導。再者，我們亦需要 (爭取) 女性平等。」





「我們需要更多女性 (能參與演藝事業)，尤其是較年長、已經過了人生巔峰時期的女性。」



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同樣因《奇異女俠玩救宇宙》中「王偉文」一角獲提名最佳男配角的越裔美國演員關繼威 (Jonathan Ke Huy Quan) 在接受路透社訪問時表示，對自己能踏上英國影藝學院電影獎的紅地氈感到「不可思議」。





他說：「BAFTA (英國演藝學院電影獎)！我一直長時間夢想這一天 (的到臨)，我難以相信這一天終於來了。」





「我在從事演藝超過 20 年後離開了影藝事業，從沒想過這 (獲提名) 是有可能的。而重返影壇後第一齣電影就取得如此的成績，以及我們至今取得的關注度，實在令人難以置信。」



在泰國出生的越裔美國演員周洪 (Hong Chau) 亦因另一齣電影《鯨》(The Whale) 中「莉茲 (Liz)」一角獲提名最佳女配角獎。





她在受訪時表示，自己是第一次獲提名，感覺「很驚訝」。



周洪出席 2023 年英國影藝學院電影獎頒獎典禮。 Source: AAP / Vianney Le Caer/AP 她說：「我覺得，英國人是很直率殘酷的評論家，他們知道如何分好與壞，他們對舞台及演藝方面有很優秀的歷史。」





周洪指，自己的努力獲得認可的感覺很好，而他亦很享受今次第一次獲提名的經歷。





反戰電影《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front) 在今屆電影將中奪得包括最佳電影獎在內的七個大獎，成為大贏家。當中，德國導演貝爾格 (Edward Berger) 亦因這套電影榮獲最佳導演奬。



最佳女主角的獎項最終由 澳洲演員白蘭芝 (Cate Blanchett) 憑藉《TÁR》中「塔爾 (Lydia Tár)」一角奪得，而最佳女配角則由愛爾蘭演員肯頓 (Kerry Condon) 以《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin) 中的「蘇利亞班 (Siobhán Súilleabháin)」一角奪得。





美國男演員畢拿 (Austin Butler) 憑藉《貓王》(Elvis) 中「皮禮士利 (Elvis Aaron Presley)」一角奪得最佳男主角獎項，而最佳男配角則由飾演《伊尼舍林的女妖》中「科爾尼 (Dominic Kearney)」一角的愛爾蘭演員高根 (Barry Keoghan) 奪得。





