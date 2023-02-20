難敵通脹!飲料巨頭預告旗下受歡迎飲料加價

即使在新冠疫情封城期間，多種汽水包括可口可樂、芬達、雪碧和 Monster Energy在超市的銷售仍然強勁，而隨著防疫限制的解除，餐廳、和不同場所將會再次帶動飲料的銷量。





可口可樂歐洲夥伴公司澳洲、太平洋和印度尼西亞業務部總經理Peter West向澳媒表示，公司的飲料生意在一系列業務投入方面面臨著定價壓力，繼去年早些時候的漲價之後，今年需要再次加價。





他透露，今年計劃進行一些適度的價格變動。他不能透露細節，但價格會適度上漲，他指公司對通脹壓力也非常敏感，他認為他們的產品具有良好的價值，他們亦會考慮這一點。





Peter West表示，可口可樂歐洲太平洋合作夥伴在2022年初加價，而其許多競爭對手去年在該地區加價兩次。





雖然能源價格飆升沒有對可口可樂飲品業務產生巨大影響，但其他業務成本正在攀升，給其業務帶來壓力。





他指，總的來說，發現所有的原材料都處於通貨膨脹的環境中，還沒有看到任何東西見底，所以將會繼續看到通脹，但他們的產品組合仍然受益。





「因此，我們正在銷售更多的核心產品和核心組合，這就是我們品牌的力量」，公司還通過銷售的渠道組合、更好的包裝組合和品牌組合來抵消通貨膨脹。



公司亦面臨勞動力短缺的問題。





他指，繼續看到澳洲市場上的勞動力短缺。在3.7%的失業率下，要獲得一線勞動力是非常困難的，澳洲全國大約有5萬名司機短缺，他直言在一個人才受限的市場中，保持員工數量可能是管理的關鍵挑戰。





他又指，雖然生活成本壓力減低家庭預算，但公司的業務還沒有顯露出衰退的跡象。





他認為，食品和飲料是相對可負擔的，他們認為首當其衝的可能會是汽車或電子產品以及其他食品飲料。





他並透露，雜貨店增長最快的是6罐裝、10 罐裝和 12 罐裝，可能是因為公司沒有像以前那樣對大包裝進行大折扣。





他指，當新冠疫情開始時，看到銷量轉移到雜貨店，而酒店、各場地的銷售額下降。





即使在防疫限制解除後，雜貨店的銷量一直保持不變。他感覺是因為在家工作的經濟模式所導致。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。