【加價！】生產雞肉成本飆升 民眾將捱貴雞

美國最大的雞肉生產商Inghams警告指，自新冠大流行開始以來，通脹壓力一直打擊有關行業，預計情況將持續到 2023 年。





在雞飼料、燃料、勞動力和包裝價格高企的影響下，不斷上漲的成本可能會迫使 Inghams 將成本轉嫁給客戶。





Inghams於去年表示，將被迫提高其雞肉產品的價格至所有銷售渠道，包括超市、快餐連鎖店和肉店，並指是因為公司要與應對不斷飆升的成本。





生產商表示雞飼料成本飆升。 Source: Pixabay



最新賬目顯示，其雞肉產品（從炸雞肉扒到雞胸肉）的銷售成本在上半年上漲了 10%，僅僅是飼料成本就增加了 5790 萬元。由於運費增加了 2820 萬元，包裝和配料的成本增加了 1240 萬元。





烏克蘭戰爭造成的小麥供應中斷也沒有緩和，這也使雞飼料的價格飆升。





Inghams 於周五表示，由於許多關鍵原材料和運營業務成本上升，價格上漲有可能不可避免的。





該小組會確保定價水平可適當地反映持續上升的飼料和一般成本壓力，並將根據需要進一步提高價格。





於美國，該公司上半年收入增長 8.9% 至 15 億元，而利潤卻下降 55.2% 至 1720 萬元。公司宣佈中期股息為每股 4.5c，低於 4 月 6 日的 6.5c。





該公司表示，集團核心家禽銷量較上年同期下降 0.6%。稅前利潤為 1.97 億元，下降 10.6%，基本 EBITDA 為 8350 萬元，下降 16.2%。





澳洲新西蘭雞肉銷量下降 收入上升 成本轉嫁消費者？

在其澳洲業務中，核心家禽銷量小幅下降 0.3%，收入增長 9.6%，這主要受家禽淨銷售總價上漲 8.5% 和飼料價格上漲 29.6% 的共同推動所致。





在其新西蘭業務中，核心家禽銷量下降了 2.4%，而收入增長 4.8%。在此期間，該公司受到勞動力減少的限制而調整了雞蛋設置，因此令可供出售的雞肉減少。





Inghams 的行政總裁 Andrew Reeves 表示，該結果表明該業務在 2022 年下半年有了顯著改善，他預計隨著 Inghams 在本財政年度下半年的推進，這種積極勢頭將繼續下去。





「雖然很明顯業務正在成功過渡於過去 12 個月中的各種運營挑戰，但我們的養殖業務需要更長的時間才能恢復到正常水平，導致家禽產量低於所需。」





「我們還繼續應對一些一般市場壓力，包括供應鏈中斷和廣泛的通脹壓力，這是當前經營環境的一個特點。」





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