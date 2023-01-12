通脹率又回升！澳洲儲銀下月或將繼續加息

澳洲統計局公布的 10 月份年度通脹數字為 6.9% ，但消費者物價指數在 11 月分則再次回升至按年上升 7.3%。





11 月份，本地消費物價指數按月上升 0.8%。





通脹反彈，勢將加重澳洲儲備銀行 (RBA) 在二月議息會議時加息的壓力。有經濟學家預測，儲銀將決定再一次上調基準利率 25 個基點。





儲備銀行去年已連續八個月調高基準利率，由原本處於歷史低位 0.1% 的利率水平，調高至目前的 3.1%。若加息 0.25% 將令息率增加至 3.35%。



儲銀在決定是否調高基準利率及上調幅度時，民眾的生活開支是其中一個最大的考慮因素。





統計局表示，本地零售業營業額在 2022 年 11 月增長 1.4%，創下歷史新高，主要受黑色星期五促銷活動帶動，服裝、鞋履、家具及電子產品的支出均有所上升。





同時，所有州及年底的零售業營業額都有上升。





此外，本地房地產市場亦是推動通脹上升的其中一個因素。本地住宅物業的價格在過去 12 個月上升 9.6%，而住宅租金亦由於陸續有更多租約到期並須重新簽約而繼續出現上升。





不過，新建住宅價格的年度增幅則由 10 月份的 20.4% 回落至 11 月份的 17.9%。





St George Bank 經濟學家庫姆斯 (Jameson Coombs) 表示，數據反映民眾在去年年底預期通脹壓力將出現，但漲幅將在今年回落。





他表示，儲備銀行將尤其關注醫療保健、娛樂及文化以及金融服務行業物價的急劇增長。





他說：「今日公布的新數據不太可能影響儲銀目前的路向。」又指，今個月較後時間公布的工資數據將對儲銀二月的議息決定產生更大的影響。





聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 表示，俄烏戰爭及澳洲各地洪災所造成的能源價格飆升，尚未對通脹率發揮全部影響。





他說：「即使我們經濟的通脹率已達頂峰，我們仍須對那些將會在未來一段時間繼續影響我們的環球經濟壓力有所警惕。」



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